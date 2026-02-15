Mobilitat
Reobre l'AP-7 a l'Hospitalet de l'Infant, que estava tallada en sentit nord per un camió bolcat
S'aixeca la prohibició de circulació de camions de gran tonatge a l'AP-7 entre l'Arboç i Ulldecona
L'AP-7 ha reobert al trànsit aquest diumenge a la tarda després d'estar tallada en sentit nord a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp) per un camió bolcat per la ventada. L'accident es va produir divendres al quilòmetre 283 de l'autopista i va obligar a fer desviaments per la sortida 297 per agafar l'N-340.
Tot i el restabliment de la circulació, hi ha uns tres quilòmetres de retencions a l'Ametlla de Mar (Baix Ebre), segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El fort vent de mestral que encara ha bufat avui a la zona ha complicat la retirada del vehicle, que no s'ha fet fins a la tarda.
D'altra banda, Protecció Civil ha informat que de bon matí s'ha aixecat la prohibició de circulació de camions de gran tonatge –més de 7.500 quilos– en un tram de prop de 150 quilòmetres de l'AP-7, entre l'Arboç (Baix Penedès) i Ulldecona (Montsià), pel vendaval.
Renfe també ha restablert el servei de tren de llarga i mitjana distància entre Catalunya i el País Valencià. La connexió ferroviària es va suspendre ahir dissabte pel temporal de vent al sud de Catalunya i nord de Castelló.
Els trens d'aquest corredor es van suprimir i no es va establir cap servei alternatiu. Tampoc van circular tres serveis d'alta velocitat en el tram entre València i Castelló. A més, els trens de Rodalies van circular amb retards superiors als 30 minuts pel vendaval a la zona de l'Ebre.
Dues carreteres tallades per la nevada i una amb cadenes
A banda del vent, la xarxa viària Catalunya també es veu afectada per la nevada al Pirineu. Hi ha dues carreteres tallades per la neu i el risc d'allaus que són la C-28 al port de la Bonaigua i la BV-4031 al coll de la Creueta, entre Castellar de n'Hug (Berguedà) i Toses (Ripollès). Cales cadenes per circular a la C‑142b, d'accés al Pla de Beret.