Mobilitat
L'AP-7 continua tallada a l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord per un camió bolcat per la ventada
Renfe ha restablert el servei de tren de Llarga i Mitjana Distància entre Catalunya i el País Valencià
L'AP-7 continua tallada aquest diumenge al matí a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp) en sentit nord per un camió bolcat per la ventada. L'accident es va produir fa més de 24 hores al quilòmetre 283,5 i es fan desviaments per la sortida 297 per agafar l'N-340.
Es preveu que les tasques de retirada del vehicle es puguin dur a terme en les pròximes hores. D'altra banda, es manté la prohibició de circulació de camions de gran tonatge (més de 7.500 quilos) en un tram de prop de 150 quilòmetres de l'AP-7, entre l'Arboç (Baix Penedès) i Ulldecona (Montsià), pel vendaval, segons el Servei Català de Trànsit (SCT). En paral·lel, Renfe ja ha restablert el servei de tren de Llarga i Mitjana Distància entre Catalunya i el País Valencià.
La connexió ferroviària es va suspendre ahir dissabte pel temporal de vent al sud de Catalunya i nord de Castelló. Els trens d'aquest corredor es van suprimir i no es va establir cap servei alternatiu. Tampoc van circular tres serveis d'alta velocitat en el tram entre València i Castelló. A més, els trens de Rodalies van circular amb retards superiors als 30 minuts pel vendaval a la zona de l'Ebre.
Dues carreteres tallades per la nevada i dues més amb cadenes
A banda del vent, la xarxa viària Catalunya també es veu afectada per la nevada al Pirineu. Hi ha dues carreteres tallades per la neu i el risc d'allaus que són la C-28 al port de la Bonaigua i la BV-4031 al coll de la Creueta, entre Castellar de n'Hug i Toses. I cales cadenes per circular a la C‑142b, d'accés al Pla de Beret, i a la C-28 entre Naut Aran i Alt Àneu.