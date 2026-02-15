Mobilitat
Trànsit i Protecció Civil estudien com retirar el camió de l'AP-7 davant el nou front
El fort vent d’ahir va fer bolcar un camió a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, i va obligar a tallar el trànsit des de la matinada
El Servei Català de Trànsit (SCT) i Protecció Civil estudien aquest diumenge com es poden emprendre «amb seguretat per a les persones» els treballs per retirar el camió que bloqueja la circulació en sentit França a l'autopista AP-7 a Vandellòs (Baix Camp) davant la previsió de l'arribada demà d'un nou front.
El fort vent que va castigar ahir l'extrem nord i sud de Catalunya va ocasionar l'accident d'aquest camió de gran tonatge al quilòmetre 282 de l'autopista, a Vandellòs, que va quedar bolcat sobre la calçada, cosa que va obligar a tallar el trànsit en aquest tram des de la matinada de dissabte.
Des d'aleshores, l’alerta VENTCAT de Protecció Civil, que segueix activada, i el fort vent que bufa a la zona han impedit a Trànsit iniciar els treballs per retirar el camió.
Fonts de l'SCT han explicat a EFE que, en aquest succés, preval «la seguretat» de les persones que han de treballar en la retirada del camió, tot i que aquest organisme entén que el vehicle «s'ha de retirar avui», ja que s'ha llançat un avís de l'arribada d'un nou front a la zona demà dilluns.
En aquest escenari, han indicat les mateixes fonts, Trànsit i Protecció Civil, que ha prorrogat aquest diumenge la permanència de l'alerta per vent, estan estudiant com es pot fer aquesta feina, que esperen començar aquesta tarda i per a la qual és necessari l'ús d'una grua de grans dimensions.
El tall afecta la circulació en direcció nord en el tram comprès entre Vandellòs i l'Ametlla de Mar (Baix Ebre). Els vehicles de pas s'han de desviar per la carretera N-340.
Problemes de trànsit també a l'A7
La mateixa situació de l'AP-7 es viu al mateix municipi de Vandellòs, però a l'A-7, on també a la matinada d'ahir el vent va provocar l'accident d'un altre camió, que va bolcar sobre la calçada. En aquest cas, l'accident va obligar a tallar un carril en sentit França però es manté l'altre obert.
Els Mossos mantenen habilitat des d'ahir un aparcament per als camions afectats per aquests talls en un polígon industrial de l'Hospitalet de l'Infant.
Trànsit, d'altra banda, ha aixecat a les 08:00 hores d'aquest diumenge la restricció de circulació a l'AP-7 a la província de Tarragona als vehicles de més de 7.500 quilos de pes, mesura que va acordar ahir pel temporal de vent.
Segons les previsions del servei Meteocat, s'espera que en les pròximes hores segueixi bufant el vent sense superar el nivell de perill, però la situació canviarà durant la nit i la matinada, quan les ratxes es reforçaran a les comarques d'Anoia, Alt Penedès i Baix Penedès.
