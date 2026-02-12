Meteorologia
El poble de Tarragona on el vent ja va superar els 107 km/h abans de l’alerta vermella
És el registre més alt de vent a Tarragona durant la borrasca Nils, fins i tot abans d’activar-se l’alerta vermella
La borrasca Nils ja va deixar, durant el dia d’ahir, ratxes de vent extremes a la demarcació de Tarragona, fins i tot, abans que s’activés l’alerta vermella. A Miami Platja, a Mont-roig del Camp, el vent va assolir una ratxa màxima de 107,3 km/h segons les dades del Meteocat.
Però aquest municipi de Tarragona no va ser l’únic on ahir es van superar els 100 km/h, ja que a Mas de Barberans es van registrar 106,6 km/h i al Perelló 103,7 km/h, convertint a la província tarragonina en una de les zones més afectades pel temporal a Catalunya.
Camp de Tarragona
El vent amenaça les rues de Carnaval a Tarragona: alerta taronja divendres i empitjora dissabte
Daniel Cabezas Ramírez
La situació s’ha agreujat durant la matinada d’aquest dijous. Els Bombers de la Generalitat han atès 870 avisos relacionats amb el vent des de la mitjanit, 248 d’ells en només una hora, entre les nou i les deu del matí. A la regió d’emergències de Tarragona s’han comptabilitzat 13 serveis fins aquella hora.
El telèfon d’emergències 112 ha rebut 2.159 trucades des de les 23.00 hores de dimecres, que han generat 1.865 incidents a Catalunya, en el punt àlgid de l’episodi. Encara que la majoria d’avisos es concentren en l’àrea metropolitana de Barcelona, el vent també està provocant incidències en punts del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.
Camp de Tarragona
Mapa de vent a Tarragona: els municipis en alerta màxima per la borrasca Nils aquest dijous
Daniel Cabezas Ramírez
El Meteocat manté activada l’alerta vermella, taronja i groga per fort vent a les comarques tarragonines, amb especial atenció a les zones més exposades del litoral i del prelitoral, on el component nord i nord-oest està intensificant les ratxes.
Protecció Civil insisteix en extremar la precaució, assegurar objectes en balcons i terrasses i evitar zones poblades d’arbres o marítimes mentre duri l’episodi. L’evolució del vent durant les pròximes hores serà clau per determinar si es repeteixen registres tan elevats com els ja assolits a Miami Platja abans, fins i tot, de l’avís vermell.