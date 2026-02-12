Meteorologia
Mapa de vent a Tarragona: els municipis en alerta màxima per la borrasca Nils aquest dijous
A la província segueixen activades les alertes vermella, taronja i groga per ratxes que poden superar els 110 km/h
El fort episodi de vent associat a la borrasca Nils continua colpejant Tarragona aquest dijous a primera hora amb ratxes que poden superar els 110 km/h. El Meteocat manté l’alerta vermella als municipis del Baix Penedès i l’avís taronja en bona part de la resta de comarques tarragonines, en una jornada marcada per la intensitat del temporal i les incidències acumulades des de la matinada.
La franja de més risc es concentra entre la mitjanit i el migdia d’aquest dijous, especialment al Baix Penedès, on el perill és màxim per vent violent. També es troben en alerta taronja el Tarragonès, Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d’Ebre i Terra Alta. Al Baix Ebre i el Montsià l’avís és groc, amb ratxes previstes d’entre 80 i 100 km/h.
Durant la nit, els Bombers de la Generalitat han atès 199 avisos relacionats amb el vent a Catalunya entre les 00.00 i les 7.00 hores, 125 d’ells en l’última hora del tram nocturn. Encara que la majoria d’incidències s’han concentrat a l’àrea metropolitana de Barcelona, a la regió de Tarragona també s’han registrat avisos (56). Des de l’inici de l’episodi aquest dimecres, el telèfon 112 ha acumulat 1.541 trucades que han generat 1.301 incidents.
El temporal també està tenint impacte en la mobilitat. A l’aeroport del Prat s’han cancel·lat una trentena de vols i Rodalies ha patit noves afectacions per la caiguda d’arbres a les vies i el risc sobre les catenàries. Encara que les principals incidències ferroviàries es concentren fora de la demarcació, l’episodi evidencia la força del vent a tot Catalunya.
Ahir dimecres, les ratxes ja van superar els 100 km/h en diferents punts de Tarragona i els Bombers van atendre centenars de serveis, principalment per caiguda d’arbres, branques i elements inestables a la via pública. Les comarques més afectades van ser el Baix Penedès i el Tarragonès.
Protecció Civil demana extremar la precaució, assegurar objectes en balcons i terrasses, evitar zones marítimes i limitar desplaçaments innecessaris en les hores de més intensitat. L’alerta es mantindrà, com a mínim, fins divendres a la matinada, encara que el vent podria anar perdent força progressivament al llarg de la tarda.