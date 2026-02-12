Meteorologia
El vent amenaça les rues de Carnaval a Tarragona: alerta taronja divendres i empitjora dissabte
Tarragona serà la demarcació més afectada de Catalunya per Carnaval, amb avisos per vent a totes les comarques
El fort episodi de vent que afecta Tarragona aquesta setmana posa ara en el punt de mira les celebracions de Carnaval previstes per a aquest divendres i la resta del cap de setmana. El Meteocat manté activats avisos per ratxes intenses i el Govern ja ha demanat als ajuntaments que revisin la viabilitat de les rues i activitats a l’aire lliure.
Divendres a la tarda, coincidint amb actes festius en molts municipis, hi ha alerta taronja al Baix Penedès i el Tarragonès, mentre que la resta de comarques de la demarcació es troben en avís groc. A més del vent, es preveuen pluges durant bona part de la jornada, fet que pot complicar encara més el Carnaval a la província.
La situació podria empitjorar dissabte, quan el Meteocat eleva el nivell de risc: hi haurà alerta taronja a pràcticament totes les comarques de Tarragona, a excepció de l'Alt Camp, el Priorat i la Conca de Barberà, on l’avís serà groc. Aquest segon pic del temporal coincideix amb algunes de les rues més multitudinàries del territori.
El Govern de la Generalitat ja va activar aquest dimecres el sistema ES-Alert per informar la població de les restriccions i recomanacions davant del temporal. Protecció Civil ha instat els consistoris a revisar recorreguts, escenaris i estructures temporals, i a valorar possibles modificacions o suspensions en funció de l’evolució del vent.
Aquestes ratxes tan fortes poden provocar la caiguda d’arbres, elements decoratius, il·luminació o mobiliari urbà, un risc afegit en esdeveniments que concentren milers de persones a la via pública.
A l’espera de l’evolució meteorològica de les pròximes hores, els ajuntaments hauran de decidir si mantenen, modifiquen o ajornen els actes de Carnaval. Encara que divendres s’esperen pluges durant tot el dia, el cap de setmana es preveu assolellat, encara que el vent serà protagonista.
