Un poble de Tarragona preveu més de 90 pisos de protecció oficial en el futur Pla Local d’Habitatge
El municipi vol anticipar-se al creixement demogràfic i a la pèrdua de pisos protegits en els propers anys
Riudoms es prepara per a una transformació en matèria d’habitatge de cara a les pròximes dècades. El municipi ha definit les línies mestres del seu futur Pla Local d’Habitatge (PLH), amb el que preveu impulsar més de 90 habitatges de protecció oficial (HPO) fins l’any 2045 per donar resposta al creixement poblacional previst.
El pla, aprovat en sessió plenària el passat 20 de novembre de 2025, permetrà desbloquejar entre 95 i 97 habitatges protegits repartits en quatre parcel·les del municipi. Dos d’aquests projectes podrien començar a materialitzar-se a partir de 2027, com l’ampliació de l’àmbit de la Soleiada i l’aprofitament de part del nucli urbà de Riudoms, que aportarien 9 i 8 habitatges respectivament.
El calendari d’execució, tanmateix, està condicionat a l’aprovació d’una modificació legislativa necessària per autoritzar la construcció d’aquests habitatges, un tràmit que podria allargar-se entre un any i mig i dos anys. A aquestes iniciatives s’afegirien altres promocions al polígon de l’Hort de les Coques i al carrer Mont-roig, al barri del Ferrant.
En el cas de l’Hort de les Coques, l’Ajuntament és propietari de quatre zones, mentre que la resta pertany a la Sareb. Una vegada es completi el projecte d’urbanització del polígon, es podrien desbloquejar fins a 37 habitatges més. Paral·lelament, el consistori manté converses amb l’entitat per desencallar dos edificis amb uns 70 pisos amb potencial per convertir-se en HPO, encara que aquesta actuació no depèn directament del municipi i té horitzó fins el 2031.
L’impuls del nou pla arriba en un context d’incertesa, ja que entre 2025 i 2027 un total de 46 habitatges perdran la seva qualificació com a protecció oficial a Riudoms. Aquesta situació ha obligat l’Ajuntament a accelerar la planificació i a buscar noves fórmules per garantir l’accés a l’habitatge a mitjà termini.
Segons el PLH, Riudoms es troba en una situació favorable per desenvolupar un projecte ambiciós: més del 69% dels habitatges no presenten deficiències, encara que es comptabilitzen 344 pisos buits i una vintena d’habitatges turístics. El municipi, inclòs a l’Àrea Preferent d’Intervenció Complementària de la Generalitat, preveu definir durant 2026 noves bonificacions de l’IBI al nucli antic i continuar treballant per mobilitzar habitatges buits i de la Sareb.