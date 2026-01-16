Meteorologia
Mapa de pluja i neu a Tarragona: adeu al sol, és hora de treure el paraigua durant diversos dies
L’Aemet preveu pluges gairebé contínues, tempestes i possible neu en cotes mitjanes des de dissabte fins dimarts
Tarragona es prepara per a diversos dies consecutius d’inestabilitat meteorològica per l’arribada d’una nova borrasca, segons les últimes previsions de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). Les pluges, en alguns moments intenses i acompanyades de tempesta, marcaran el temps des de dissabte i es prolongaran, almenys, fins dimarts, amb possibilitat de neu en cotes mitjanes.
Aquest dissabte serà una de les jornades més adverses, amb probabilitat de precipitació del 100% durant tot el dia. Els xàfecs podran ser localment forts i no es descarta que vagin acompanyats de tempesta. La cota de neu se situarà al voltant dels 1.400 metres, afectant principalment zones elevades de l’interior.
Diumenge continuarà la inestabilitat, encara que amb lleugers canvis. Al matí, la probabilitat de pluja serà del 95%, mentre que a la tarda descendirà lleugerament fins el 90%. Les precipitacions continuaran sent freqüents i l’ambient es mantindrà fred, sobretot, a l’interior.
De cara a l’inici de la propera setmana, la borrasca no donarà treva. Dilluns començarà amb una probabilitat de pluja del 85% al matí, que augmentarà fins al 95% a la tarda. A més, la cota de neu baixarà fins als 1.300 metres durant el matí, fet que podria afavorir noves nevades en àrees de muntanya. Dimarts, la situació serà encara més clara, amb pluja pràcticament assegurada durant tot el dia (100%).
Els experts adverteixen que, encara que l’episodi està ben definit, la intensitat i distribució exacta de les precipitacions encara poden variar. Per això, recomanen extremar la precaució, especialment en zones de muntanya i en trams de costa exposats a tempestes, i seguir les actualitzacions dels avisos oficials davant de possibles xàfecs intensos i nevades en cotes mitjanes.