HABITATGE
Els pisos de segona mà es disparen un 80% en aquest poble de Tarragona
És el municipi de Catalunya on més ha pujat el preu de l’habitatge de segona mà durant el darrer any
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant s’ha convertit en el municipi de Catalunya on els pisos de segona mà més s’han encarit, amb un increment del 80% el 2025. Aquest augment situa aquest poble tarragoní per davant d’altres municipis i reflecteix la forta pressió sobre el mercat local.
Aquest municipi encapçala el rànquing de pujades d’habitatge de segona mà a Tarragona. A la demarcació, el preu mitjà d'aquests pisos es va tancar en 2.156 euros per metre quadrat, un increment del 14,3% respecte el 2025. Altres municipis com Cunit o Vilafranca del Penedès, també registren pujades rellevants, encara que molt més moderades.
Respecte a Catalunya, l’habitatge de segona mà ha augmentat un 15%, la variació anual més important de la sèrie històrica, assolint un preu mitjà de 3.247 €/m². La mitjana de les províncies de Barcelona i Girona lideren els preus més alts, mentre que algunes localitats tarragonines, com Constantí, es mantenen entre les més assequibles.
Aquest fort encariment reflecteix l’escassetat d’oferta i l’alt interès comprador, especialment en zones costaneres. “El tancament de 2025 confirma un any rècord per a l’habitatge de segona mà a Catalunya i planteja reptes importants d’accessibilitat per a joves i famílies”, assenyala María Matos, directora d’Estudis de Fotocasa.
Aquest escenari planteja importants reptes d’accessibilitat, especialment per als més joves i les famílies, i situa casos com el de Vandellòs com exemple de l’impacte que la falta d’habitatge disponible i el fort interès comprador estan tenint en determinats municipis del territori.