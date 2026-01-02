VIRAL
El poble de Tarragona que més habitants ha perdut en els últims 25 anys: gairebé la meitat
Aquest municipi ha perdut el 44,4% dels seus veïns en els darrers 25 anys, segons l’Idescat i l’INE
La Febró és el municipi de Tarragona que més població ha perdut en els darrers 25 anys. Segons dades de l’Idescat i de l’INE, aquest petit poble del Baix Camp compta actualment amb només 35 habitants, després de perdre un 44,4% de la seva població des de l’any 2000, fet que suposa 28 veïns menys.
Juntament amb la Febró, altres municipis tarragonins figuren entre els que han patit més descensos demogràfics. Forès, a la Conca de Barberà, ha perdut un 42,6% dels seus habitants en aquest període i s’ha quedat amb 39 veïns. Vallfogona del Riucorb, també a la Conca de Barberà, ha registrat una caiguda del 40,9% i compta ara amb 97 habitants.
Baix Penedès
Daniel Cabezas Ramírez
En la mateixa línia apareixen Savallà del Comtat, on viuen actualment 49 persones després de perdre un 34,7% de la seva població, i Bot, a la Terra Alta, que ha vist marxar a 285 veïns, fet que representa un descens del 34,3%. Es tracta, en tots els casos, de municipis petits o micropobles situats fora dels grans eixos de creixement.
Aquest retrocés contrasta amb l’evolució demogràfica general de Catalunya, que ha guanyat 1,7 milions d’habitants en els darrers 25 anys, impulsada sobretot per la immigració i el creixement de les àrees metropolitanes i costaneres. Malgrat això, només tres comarques han perdut població des de l’any 2000: la Terra Alta, el Ripollès i les Garrigues.
En el costat oposat, comarques com el Tarragonès, el Baix Camp o el Baix Penedès se situen entre les que més habitants han guanyat, en un context de concentració de població en municipis mitjans i grans. De fet, Catalunya ha passat de tenir menys de 100 municipis de més de 10.000 habitants a 132 en l’actualitat.
La despoblació continua afectant especialment els micropobles, que concentren el 88% dels municipis catalans que han perdut veïns en aquest període. La pèrdua de serveis bàsics com escoles, comerços o atenció sanitària dificulta revertir la tendència i explica casos com el de la Febró, que ha perdut pràcticament la meitat dels seus veïns en els darrers 25 anys.