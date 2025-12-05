Viral
El poble amb menys habitants de Tarragona: només 35 veïns en un entorn de postal
Aquest municipi tarragoní es troba envoltat per impressionants paisatges muntanyosos
A la comarca del Baix Camp, al sud de Tarragona, es troba La Febró, un pintoresc i petit poble que, segons les darreres dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), té una població de 35 habitants. El municipi es troba a una altitud de 754 metres sobre el nivell del mar i disposa de 16 quilòmetres quadrats.
La Febró es troba envoltat d’impressionants paisatges muntanyosos, entre els quals destaquen el Massís dels Motllats, la Serra d’en Garcia i la Serra de la Cometa. A més, el riu Siurana neix al municipi, convertint aquest pintoresc poble en un lloc ple de fonts naturals. És impossible no ser captivat pel seu entorn, que sembla tret d’un conte.
En el seu petit centre històric, els visitants poden descobrir diversos llocs emblemàtics, com les restes de les masies dels Masos de Galceran, l’església parroquial de Sant Esteve, l’antic Molí, o la masia protegida Mas dels Frares.
A més, l’Ajuntament, situat a prop de la plaça principal, és un punt neuràlgic per als veïns i un centre de trobada durant les celebracions locals, sent la festa més important la que se celebra a finals d’agost en honor a Sant Esteve, patró del poble.
Un llegat agrícola i natural
Malgrat la seva mida, La Febró té un llegat agrícola digne d’esment. Durant generacions, els seus habitants han conreat avellanes de muntanya, una tradició que encara es conserva. En els darrers anys, a més, s’ha sumat el cultiu de tòfones.
El municipi també és conegut pels seus ramats de corders i cabres, que pasturen lliurement a les zones properes, com la Mussara, un poble abandonat, i el municipi de Prades. Aquests animals s’han convertit en part fonamental del paisatge i l’economia local.
A només 13 quilòmetres de La Febró, els visitants poden arribar fins al Reial Monestir de Santa María de Poblet, una joia arquitectònica i Patrimoni Mundial de la Humanitat des de 1991. Aquest imponent monestir, que és el més gran de la Ruta del Cister, preserva una comunitat monàstica que encara manté viva la tradició religiosa i cultural del lloc.
Com arribar a La Febró
Per arribar a La Febró, s’ha d’agafar la C-14 des de Reus, que connecta diversos municipis del Baix Camp. Des de la carretera principal, s’accedeix a la T-702, que porta directament al poble. El recorregut és una experiència en si mateixa, ja que la ruta travessa bonics paisatges muntanyosos, oferint vistes espectaculars de les serres que envolten La Febró. Si es viatja des de Tarragona, la distància aproximada és d’uns 50 quilòmetres, el que equival a, aproximadament, una hora amb cotxe.