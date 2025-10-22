Viral
Dormir en cabanyes als arbres: l’escapada de tardor a Tarragona que recomana National Geographic
Aquest complex també ofereix activitats com l'observació astronòmica i rutes culturals per l’entorn
Dormir entre les copes dels arbres, envoltat de naturalesa, és una fantasia de la infància que es pot complir a Tarragona. Així ho destaca National Geographic en incloure El Xalet de Prades, un complex de cabanyes ecològiques en plena naturalesa, en la seva selecció d’escapades recomanades per desconnectar del ritme urbà i reconnectar amb l’entorn. Ubicat al cor del Parc Natural de les Muntanyes de Prades, aquest allotjament proposa una estada única: dormir dalt d’un arbre.
El complex turístic El Xalet de Prades disposa de més de 40 allotjaments sostenibles, encara que el seu atractiu més gran són les cases construïdes sobre estructures arbòries. Aquestes cabanyes estan distribuïdes estratègicament entre roures, alzines i avets, garantint privacitat, silenci i una immersió total al bosc.
El complex disposa de les Cases de l’Arbre Prèmium, unes cabanyes amb forma triangular integrades al fullatge dels arbres. Aquestes unitats incorporen banyeres nòrdiques d’aigües termals, a més de jacuzzi, piscina i altres comoditats que converteixen l’experiència en una escapada de luxe en plena naturalesa. La proposta va més enllà de l’allotjament, ja que també s’ofereixen activitats com l'observació astronòmica i rutes culturals per l’entorn.
A més d’allotjar-se en un entorn privilegiat, els visitants poden explorar l’encant de Prades, una vila medieval situada a l’interior de la comarca del Baix Camp. Coneguda com la 'Vila Vermella' pel color vermellós de la seva pedra, Prades convida a passejar pel seu nucli antic, visitar l’emblemàtica Plaça Major porticada o descobrir l’església gòtica de Santa Maria. Els voltants estan plens de senders, fonts naturals i miradors amb vistes panoràmiques de les muntanyes.
La ubicació del Xalet de Prades, dins d’un parc natural protegit, converteix aquest destí en un punt de partida ideal per fer excursions per l’entorn. Llocs com l’Ermita de l’Abellera, el Tossal de la Baltasana o el conjunt de coves prehistòriques de la zona permeten al visitant submergir-se en la riquesa paisatgística i cultural d’aquest racó de Tarragona.
En un moment en el qual cada vegada més viatgers busquen experiències autèntiques i sostenibles, allotjar-se en una cabanya als arbres es presenta com una opció ideal per desconnectar del soroll, del rellotge i del telèfon durant aquests mesos de tardor.