Viral
El balneari gratuït de Tarragona amb propietats curatives i aigües a 28 graus: arrasa a TikTok
La seva accessibilitat, entorn natural i beneficis terapèutics han convertit aquest lloc en una joia turística en alça
A la comarca de la Terra Alta es troba un dels racons naturals més espectaculars del país, la Fontcalda. Aquest paratge, famós per les seves aigües termals d’origen natural, ha guanyat més popularitat encara després de la publicació d’un vídeo de l’influencer coneguda com a Mochila en la Espalda, que l’ha qualificat com «el balneari gratuït més impressionant de Catalunya».
Amb temperatures constants de 28 graus, les aigües de La Fontcalda brollen directament del subsol i estan enriquides amb minerals com clorur sòdic, carbonat càlcic, sulfat de magnesi i clorur, que li atorguen propietats beneficioses per a la salut. El seu entorn, envoltat de naturalesa i muntanyes, el converteix en un destí perfecte per a aquells que busquen desconnectar-ne sense allunyar-se massa.
A diferència d’altres balnearis convencionals, aquest espai natural és completament gratuït, fet que el converteix en una opció ideal per a escapades econòmiques. No és necessari reservar allotjament ni invertir grans quantitats de diners, simplement n’hi ha prou amb arribar i submergir-se en les seves aigües termals o, en cas que les temperatures siguin baixes, donar una volta per la zona, que també val la pena.
L’auge del vídeo compartit a TikTok ha disparat encara més la popularitat del lloc, atraient visitants de totes parts de Catalunya i, fins i tot, de la resta d’Espanya. La combinació de la seva accessibilitat, entorn natural i beneficis terapèutics ha convertit La Fontcalda en una joia turística en alça, però que també podria arribar a massificar-se.
A més del bany en aigües termals, l’àrea ofereix diversos serveis addicionals durant la temporada alta, a l’estiu, com un restaurant, un hostal per aquells que desitgin quedar-se a passar la nit, zones de pícnic amb barbacoes i un espai recreatiu per als més petits, fet que ho fa apte per a famílies.
Encara que la seva fama s’ha disparat recentment, els locals coneixen aquest enclavament des de fa anys. Ara, amb el poder de les xarxes socials, La Fontcalda podria consolidar-se com un dels destins més buscats del turisme de benestar i naturalesa a Catalunya.