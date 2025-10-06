Viral
El poble de sol i platja de Tarragona ideal per a majors de 65 anys
Aquest municipi destaca per les seves aigües medicinals amb propietats beneficioses per a la salut
La revista Viajar ha seleccionat Comarruga, una tranquil·la localitat costanera a Tarragona, com un dels destins ideals per a majors de 65 anys que busquen un estiu de descans, benestar i naturalesa. Aquest enclavament, situat al Baix Penedés, ofereix una combinació perfecta de mar, aigües termals i un ambient relaxat que el converteix en un refugi estiuenc cada vegada més popular entre persones jubilades o pròximes a la jubilació.
En un moment en el qual molta gent gran viu una autèntica segona joventut, ja sigui jubilats o encara en actiu, el temps lliure i l’experiència acumulada fan que les prioritats canviïn. Per a aquells que busquen un estiu tranquil, lluny de la bullícia dels grans destins turístics, Comarruga apareix com una opció ideal, gràcies a la seva atmosfera serena, el seu clima temperat i les seves aigües medicinals amb propietats beneficioses per a la salut.
L’origen de Comarruga com a destí d’estiueig es remunta a començaments del segle XX, quan les elits del nord d’Espanya van començar a assentar-se a la zona atretes per les seves aigües termals i la seva llarga platja de sorra daurada. Aquella primera expansió urbanística va donar lloc a la construcció de diversos palauets d’estil modernista, com Villa Torres, que roman com un símbol de l’esplendor d’aquells anys.
Un dels principals atractius de Comarruga és el seu “riuet”, un petit rierol d’aigües termals que travessa el poble i desemboca directament al mar. Aquestes aigües brollen de forma natural des del massís de Bonastre i van ser declarades mineromedicinals ja l'any 1892. Avui dia, estan canalitzades cap a un estany d’accés lliure on els visitants poden submergir les cames i beneficiar-se de les seves propietats terapèutiques.
La platja de Comarruga, amb més de dos quilòmetres de longitud i una amplada generosa, ha estat reconeguda amb bandera blava des de 1988. Fins i tot en temporada alta és possible trobar espai de sobra per caminar o descansar al costat del mar. L’aigua és neta i poc profunda, ideal per a passejos per la vora o banys relaxants, sense grans onatges ni aglomeracions.
Per a molts viatgers sèniors, Comarruga reuneix tots els ingredients per a unes vacances perfectes: bon clima, mar, salut, història i tranquil·litat. Sense necessitat de sortir del país ni de fer grans desplaçaments, aquesta localitat catalana es presenta com un destí accessible, acollidor i pensat per a gaudir de l’estiu sense presses.