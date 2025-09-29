Meteorologia
Els dos punts de Tarragona on s'ha batut el rècord de pluja en un dia
En dues estacions de la demarcació s'han superat els 200 litres per metre quadrat aquest dilluns
Les pluges torrencials que han caigut des de diumenge a les Terres de l’Ebre han deixat registres històrics. Amposta i l’estació dels Alfacs han batut aquest dilluns els seus rècords de precipitació diària, superant amb diferència els màxims acumulats des que hi ha dades en ambdues estacions meteorològiques, amb 33 i 31 anys d’antiguitat respectivament.
A Amposta, l’episodi ha estat especialment intens, ja que en només dues hores, durant aquesta matinada, s’han recollit 171 mm de pluja, i al llarg del dia l’acumulat ha ascendit 273,5 mm. Aquesta xifra deixa molt enrere l’anterior rècord de 144,2 mm, registrat l’1 d’abril de 2020.
També s’ha superat el llindar històric a l’estació meteorològica dels Alfacs (ubicada entre la Ràpita i Alcanar), on s’han recollit avui 208,1 mm. L’anterior màxim era de 149,2 mm, registrat el 22 de setembre de 2001.
Ebre
Els punts de Tarragona més afectats per les pluges torrencials
Daniel Cabezas Ramírez
A més d’Amposta i els Alfacs, altres punts del territori han registrat durant aquest dilluns xifres igualment destacables: l’Aldea amb 148,5 litres per metre quadrat i les Cases d’Alcanar amb 111,4 mm, segons dades provisionals del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).
Les comarques del Baix Ebre i el Montsià són les més afectades per aquest episodi excepcional. Protecció Civil ha enviat alertes als mòbils dels residents en aquestes zones per demanar màxima precaució davant de la previsió que les pluges torrencials continuïn.
Com a mesura preventiva, la Generalitat ha suspès aquest dilluns les classes en tots els centres educatius d’ambdues comarques. També la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha cancel·lat l’activitat presencial al Campus Terres de l’Ebre, situat a Tortosa, i ha recomanat evitar qualsevol desplaçament des d’aquestes zones cap a la resta dels seus campus.