El poble abandonat de Tarragona que ha enamorat a la revista Forbes
El que realment ha convertit a aquest municipi en un focus d’atenció és la seva inquietant aura
Dalt de la serra de Prades, a més de 1.000 metres d’altitud, es troba La Mussara, un antic poble deshabitat que ha despertat un creixent interès entre excursionistes, curiosos del misteri i mitjans internacionals. Un dels que s’han fixat en aquest enigmàtic racó de Tarragona ha estat la revista Forbes, que li ha dedicat un reportatge on qualifica aquest municipi com un lloc «només apte per a valents».
La Mussara va ser abandonat oficialment als anys 60, encara que l’èxode dels seus habitants havia començat molt abans. La falta de serveis bàsics com aigua corrent, electricitat o camins accessibles, sumat a la devastadora plaga de fil·loxera que va arrasar les seves vinyes, van accelerar la marxa d'aquells que encara resistien als seus carrers de pedra.
Però més enllà de la seva decadència física, el que realment ha convertit La Mussara en un focus d’atenció és la seva inquietant aura. Avui dia, n’atreu tant a senderistes com a aficionats al misteri i fotògrafs que busquen escenes carregades d’atmosfera. Les ruïnes, cobertes freqüentment per una espessa boira, ofereixen unes vistes espectaculars del Baix Camp, però també desperten una sensació d’inquietud difícil d’explicar.
La història del lloc es remunta segles enrere, amb referències documentades des de l’any 1173. En el seu punt més alt es troba l’església de Sant Salvador que, encara dempeus, s’ha convertit en una icona del paisatge. Aquesta mateixa torre ha estat protagonista de múltiples llegendes urbanes, incloent suposades aparicions i símbols estranys gravats als seus murs.
Un dels relats més comentats és el d’Enrique Martínez, un excursionista que l'any 1991, segons versions populars, va desaparèixer entre la boira sense deixar rastre mentre passejava per la zona amb amics. Encara que no existeixen registres oficials d’aquest fet, la història s’ha mantingut viva en la cultura local, alimentant el mite de La Mussara com un lloc vinculat a dimensions paral·leles i desaparicions inexplicables.
Malgrat la seva fama d’enclavament maleït, La Mussara continua rebent visitants que busquen viure l’experiència d’un lloc detingut en el temps. Des dels seus senders es pot gaudir de panoràmiques úniques que inclouen el Montsant, la Costa Daurada i el Mediterrani. Un destí que combina historia, bellesa natural i un toc de misteri, ara reconegut fins i tot per mitjans internacionals.