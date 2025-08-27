Societat
El poble de Tarragona on es rodarà una pel·lícula de comèdia romàntica
La productora busca figurants per participar en diverses escenes del film que es rodarà al setembre
Miami Platja es convertirà en l’escenari d’una pel·lícula de comèdia romàntica durant els primers dies de setembre. La productora Infinito TV, sota la direcció de Jo Ann Arpin, ha escollit aquesta localitat costanera de Tarragona per gravar el seu nou llargmetratge titulat Belle Isle, una història que transcorre entre els anys 90 i l’actualitat.
El rodatge es durà a terme els dies 2, 3 i 4 de setembre en diverses localitzacions emblemàtiques del municipi, entre elles la Pèrgola de la Platja de la Punta del Riu, la Cala Misteri, la Cala del Pescador, la Cala Bot, la Cala Califòrnia, així com en exteriors d’habitatges.
Com a part del procés, la productora necessita figurants en diverses escenes. Una de les seqüències més destacades serà la d’una revolta festiva amb música i ball, que es gravarà el dimecres 3 de setembre a la tarda a la Pèrgola de la Platja de la Punta del Riu. L’assaig està previst per a les 16:30 h i la filmació començarà a les 19:00 h. La coreografia serà ensenyada poc abans de començar a rodar.
Els organitzadors sol·liciten preferentment parelles (encara que els qui assisteixin sols seran aparellats allà) i han establert un codi de vestimenta específic per a l’escena: samarreta blanca, pantalons texans, calçat fosc i un mocador de color. Es garantirà un ambient animat amb música i pica-pica per a tots els participants.
A més d’aquesta escena, també es busquen figurants fixos per a altres moments del rodatge. En aquest cas, es requereix vestimenta variada com a roba casual, de platja (sense logotips ni marques visibles) i abillaments estiuencs una mica més elegants.
Amb aquesta iniciativa, Miami Platja no només serà teló de fons d’una història cinematogràfica, sinó que també brindarà l’oportunitat als seus veïns de formar part activa del món del cine.