Les postres típiques de Tarragona que són molt poc conegudes a la resta d’Espanya
Es tracta d’unes postres artesanals i cruixents, fetes a base de massa fregida i empolvorada amb sucre
Encara que Catalunya és coneguda per les seves cremes catalanes, panellets o coques, a la província de Tarragona hi ha un dolç tradicional que poques vegades apareix als receptaris nacionals: les orelletes. Es tracta d’unes postres artesanals i cruixents, fetes a base de massa fregida i empolvorada amb sucre, que conserva tot el sabor de la cuina casolana.
Aquest dolç s’elabora especialment al Priorat, on destaca el municipi d’Ulldemolins, en algunes zones de Lleida, València, les Illes Balears o Galícia, encara que a la resta d’Espanya és molt poc conegut. A diferència d’altres postres més conegudes, les orelletes poques vegades es comercialitzen a grans superfícies o s’elaboren industrialment.
Precisament, a Ulldemolins, la Pastisseria Pepi, ubicada al carrer Major, número 3, s’ha convertit en una referència ineludible per als amants d'aquests dolços tradicionals. Les orelletes d’aquest establiment, fetes a mà i fregides al moment, són una autèntica joia culinària.
A més de les orelletes, aquesta pastisseria ofereix altres dolços típics com els bunyols de vent, que solen servir-se amb nata batuda natural i que s’han guanyat el favor del públic per la seva textura lleugera i el seu sabor autèntic. Elaborats amb farina, ous i llard, aquests bunyols destaquen per mantenir-se frescos durant diversos dies.
Així doncs, visitar aquest municipi es converteix en una experiència completa, ja que història, naturalesa i gastronomia s'uneixen en un entorn privilegiat. Envoltat per la Serra del Montsant i amb joies arquitectòniques com l’església renaixentista de Sant Jaume o el Santuari de la Mare de Déu de Loreto, aquest poble de menys de 500 habitants manté vives les seves tradicions a través de la gastronomia.
En temps en què la cuina moderna aposta per la innovació i els ingredients exòtics, redescobrir postres com les orelletes és una manera de reconnectar amb els sabors de sempre. I a la demarcació de Tarragona, on la gastronomia és tan rica com diversa, hi ha molts secrets per assaborir.