Societat
Disneyland va poder construir-se entre dos pobles de Tarragona: la raó per la qual no es va instal·lar
Espanya va estar entre els països finalistes per acollir el projecte, i Tarragona va ser una de les grans candidates
En la dècada dels 80, la multinacional Disney va estar a punt d’establir el seu emblemàtic parc temàtic a la costa de Tarragona, concretament entre L’Ametlla de Mar i Vandellós. Encara que avui dia milions de persones visiten Disneyland París, pocs saben que aquesta ciutat de fantasia podria haver estat situada en terres catalanes. Espanya va estar entre els països finalistes per acollir el projecte, i Tarragona va ser una de les grans candidates.
Durant el procés de selecció per instal·lar el que en aquell moment es diria EuroDisney, Disney va estudiar diferents llocs a Europa després de descartar països com Alemanya, Grècia o Itàlia. La competència final es va centrar entre dues nacions: França i Espanya. Dins d'Espanya, els estudis de viabilitat van incloure quatre enclavaments del litoral mediterrani, sent Tarragona la primera opció que es va avaluar.
A més de la zona tarragonina, Disney va analitzar l’àrea de Cabanes-Oropesa-Torreblanca a Castelló, els marjals de Pego entre Gandia i Dénia a la Comunitat Valenciana, i Santa Pola, a la província d’Alacant. Totes aquestes ubicacions oferien clima favorable, proximitat al mar i possibilitats de desenvolupament turístic, però finalment no van ser suficients per convèncer la companyia.
El 18 de desembre de 1985, després de mesos de deliberacions, Disney va anunciar oficialment que el parc es construiria a Marne-la-Vallée, a 35 quilòmetres de París. Les raons clau darrere d’aquesta elecció van incloure una densitat de població més gran a la regió parisenca, un entorn d’infraestructures més consolidat, menor cost en certs aspectes del projecte i la proximitat a dos aeroports internacionals.
A aquests factors es van sumar avantatges estratègics. França, en aquell moment, era el país més visitat del món, i el govern francès va oferir condicions excepcionals: es va comprometre a construir una línia de tren d’alta velocitat (TGV) que arribés fins a les portes del parc i va facilitar la compra de grans extensions de terreny.
A més, Disney no només aixecaria els parcs, sinó que desenvoluparia tota una ciutat amb hotels, centres comercials i oferta de lleure integrada. Encara que finalment Disneyland va acabar a França, l’elecció va marcar un moment clau en el desenvolupament turístic d’Europa. Tarragona, i en general el litoral mediterrani espanyol, va estar a un pas de convertir-se en la casa europea de Mickey Mouse.