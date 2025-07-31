Societat
L'inquietant poble abandonat de Tarragona que fascina a la revista Forbes
El llogaret fantasma, famós per les seves llegendes i paisatges, apareix en un reportatge de la prestigiosa revista que el qualifica com «no només embruixat, sinó d’un altre món»
La Mussara, el poble abandonat al cor de la Serra de Prades, ha tornat a ser notícia arran d'un article de la revista Viajar que recorda un reportatge publicat a la revista internacional Forbes l'any 2019, que el descriu com un indret «només per a valents» i amb una atmosfera «d’un altre món». El reportatge, titulat Only the brave visit Catalonia’s ghost village of Mussara on Halloween, ha tornat a posar al mapa aquest enclavament misteriós del Baix Camp.
Situat a més de 1.000 metres d’altitud i deshabitat des de la dècada dels 60, La Mussara s’ha convertit en un lloc de peregrinació per excursionistes, fotògrafs i curiosos del paranormal. Les seves ruïnes, com la torre de l’església de Sant Salvador —datada del segle XII—, ofereixen un paisatge carregat de bellesa i inquietud, especialment quan la boira cobreix el poble amb el seu característic vel espectral.
Baix Camp
El poble de Tarragona amb un campament militar abandonat amb capacitat per a 5.000 soldats
Daniel Cabezas Ramírez
L’èxode dels seus habitants va començar molt abans del seu abandonament oficial. La manca d’aigua potable, electricitat i serveis bàsics, juntament amb les conseqüències de la plaga de la fil·loxera que va afectar els conreus, van marcar el principi del fi.
Avui, La Mussara és més que un poble abandonat: és un espai carregat de llegendes. Una de les més conegudes és la desaparició d’un excursionista el 1991, que segons testimonis locals, es va perdre entre la boira i mai va ser trobat. Tot plegat ha contribuït a reforçar la fama del poble com a «porta a una altra dimensió».
Baix Penedès
El poble de Tarragona que serà el que més població guanyarà de Catalunya els pròxims 10 anys
Pep Santos Alasà
Tot i el seu passat fosc, la Mussara ofereix rutes espectaculars i vistes inoblidables de les Muntanyes de Prades, la costa i el Mediterrani. Un lloc on la natura i el misteri es donen la mà, i que cada cop més mitjans internacionals s’atreveixen a explorar.