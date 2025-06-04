Societat
El poble de Tarragona amb un campament militar abandonat amb capacitat per a 5.000 soldats
El campament disposava de cantines, camps d’esports, piscina, capella, cine i, fins i tot, un forn de pa
Inaugurat l'any 1951 a la zona de La Mussara, a la Serra de Prades, el Campament Militar de Castillejos va ser durant més de dues dècades un centre clau per a la formació d’oficials i sotsoficials de les Milícies Universitàries (IMEC). Al seu màxim rendiment, allotjava fins a 5.000 militars, que s’allotjaven en barracons d’obra vista o en tendes de campanya, depenent de l’època.
El campament, la part edificada del qual —i també l’enderrocada— es troba dins del terme municipal d’Arbolí, s’estenia per tres municipis més: la Febró, Vilaplana i Alforja. Comptava amb cantines, camps d’esports, habitatges per als oficials, piscina, capella, tallers, cine i, fins i tot, un forn de pa, fet que ho feia autosuficient per cobrir les necessitats dels reclutes durant la seva formació.
L'any 1972, amb la darrera promoció de les Milícies Universitàries, el campament va canviar la seva funció i es va convertir en un camp de tir i pràctiques. Malgrat la seva rellevància, l’Exèrcit el va desmantellar l’any 2000, i després d’un llarg procés de negociació entre la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Defensa, l'any 2003 es va concretar la compravenda de les 645 hectàrees que ocupava el complex militar.
Tanmateix, el deteriorament va començar poc després, a causa d'actes vandàlics i una festa rave que es va celebrar aquell mateix any, fet que va portar les autoritats a tapiar edificis i enderrocar els més danyats. Malgrat aquestes mesures, els accessos continuen sent freqüents. De fet, les ruïnes acullen pintades de festes electròniques celebrades l'any 2009.
El futur del Campament de Castillejos sembla incert, encara que l'any 2016 el Govern català va encarregar un informe ambiental amb la idea d’integrar-lo al Parc Natural de les Muntanyes de Prades. No obstant, avui dia, el campament encara roman en ruïnes, amb estructures cobertes per vegetació i un paisatge d’abandó.
Al llarg dels anys, el Campament Militar de Castillejos no només va ser testimoni de la formació de milers d’oficials, sinó que també va exercir un paper crucial en les maniobres i pràctiques militars de diverses unitats de la IV Regió Militar. Tanmateix, amb el pas del temps i l’evolució de les necessitats militars, el campament va anar perdent rellevància fins el seu abandó definitiu.