La platja més exclusiva de Catalunya és a Tarragona: només s’hi arriba per mar i amaga una llegenda inquietant
Un espai natural d'accés limitat que sorprèn amb una platja interior, formacions rocoses espectaculars i un passat ple de simbolisme mitològic
A la nostra Costa Daurada hi trobem una de les joies naturals més desconegudes i espectaculars de Catalunya. La prestigiosa revista National Geographic ha destacat recentment la Cova del Llop Marí, una formació rocosa situada al municipi de l’Hospitalet de l’Infant, que amaga una petita platja de sorra dins d’una cavitat natural inaccessible per terra.
Aquest lloc únic, erosionat al llarg dels segles per l’acció del mar i el vent sobre la roca dolomita, és només accessible per mar —en kayak, paddle surf o immersió— i forma part d’un espai protegit on les visites es limiten a 30 minuts i es poden reservar fins a les 19:00 del dia anterior.
Però a més del seu gran interès geològic i paisatgístic, la cova amaga un relat que desperta la imaginació. La llegenda explica que Neptú, el déu romà del mar, va crear una criatura mitològica per protegir la costa dels pirates, i aquesta fera marina feia servir la cova com a refugi. Quan detectava presència enemiga, s’enfrontava amb força a les embarcacions que gosaven apropar-s’hi.
L’interior de la cova compta amb una platja d’uns 20 metres de llargada i 12 d’amplada, així com una galeria en zig-zag que convida a descobrir els secrets geològics de l’indret, com les columnes de pedra i els reflexos turquesa del Mediterrani, que converteixen aquest racó en un paradís per a fotògrafs i amants de la natura.
Tot i que el nom podria derivar de la presència històrica de foca monjo en aquesta zona del litoral, avui ja no se’n veuen. El mite, però, continua viu, i converteix la Cova del Llop Marí en un lloc on la natura, la història i la llegenda es donen la mà.