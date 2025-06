Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

A només 40 minuts per carretera des de la província de Tarragona es troba Alcossebre, un petit municipi costaner que s’ha convertit en un dels destins estiuencs més buscats pels catalans. Així ho destaca El Economista, que ho assenyala com un lloc ideal per a aquells que busquen escapar-se de les aglomeracions turístiques.

El que fa especial Alcossebre és el seu equilibri entre turisme i naturalesa. Les seves extenses platges de sorra daurada i aigües cristal·lines rivalitzen amb les de la Costa Brava o les Balears, però sense la bullícia que caracteritza a altres destins més explotats. En aquest enclavament del litoral conegut com la Costa dels Tarongers, és possible gaudir d’un ambient relaxat, ideal per a famílies o parelles que busquen desconnectar.

Entre els seus racons més valorats es troben cales verges com Cala Mundina o Cala Blanca, ubicades al costat del far d’Irta. Aquestes petites badies ofereixen un refugi de pau envoltat de vegetació i mar turquesa. Són perfectes per a aquells que prioritzen el contacte amb la naturalesa i eviten el turisme massiu. Per a aquells que prefereixen una mica més d’ambient i comoditats, la Platja del Carregador, amb el seu passeig marítim ple de terrasses i restaurants, és una opció molt recomanable.

Al marge de les seves platges, el poble conserva un interessant patrimoni històric. Destaca l’Ermita de Santa Llúcia, situada a 300 metres d’altura sobre un turó des del qual s’obtenen vistes panoràmiques de tota la costa. També el Castell de Xivert, una antiga fortalesa medieval amb muralles i torres encara visibles, recorda el passat estratègic de la zona en temps de lluites entre moros i cristians.

Per als amants del senderisme i l’aventura, la Serra d’Irta ofereix un entorn natural inigualable. Aquest parc natural, que s’estén entre Alcossebre i Peníscola, és un dels darrers trams verges del litoral mediterrani. Senders com el Camí de la Costa permeten recórrer penya-segats, cales ocultes i muntanyes baixes, tot en un paisatge gairebé intacte que contrasta amb la urbanització d’altres trams del litoral.

A mig camí entre la calma de l’interior i la vitalitat del mar, Alcossebre es confirma com el refugi estiuenc perfecte per a aquells que resideixen a Tarragona o els seus voltants. La seva proximitat, bellesa i diversitat de plans l’han convertit en un secret cada vegada menys guardat entre els viatgers que busquen autenticitat sense renunciar al confort.