El Parc Samà torna al 1881 amb la Festa dels Indians i el Modernisme
El jardí històric amplia el programa aquest 2025, amb cinc dies de celebració en dos caps de setmana consecutius
Els grups de recreació històrica, vestits d'època, han esdevingut des d'ahir, i durant tot el cap de setmana, els protagonistes de l'inici de la setena Festa dels Indians i el Modernisme, sota la proposta d'un viatge en el temps fins a finals del segle XIX.
Com a detall per generar l'ambientació adequada, alguns nens van repartir a l'antiga usança ‘La Veu del Parc Samà’, un diari d’època que divulga els tresors modernistes del Camp de Tarragona amb notícies de juny de 1881, any d'inauguració del jardí històric.
La música cubana va acompanyar durant l'hora de l'aperitiu els visitants del parc, sorpresos per trobar alguns personatges que semblaven sortits de les fotografies en blanc i negre de fa més d'un segle.
La Festa dels Indians i el Modernisme s'amplia enguany a cinc dies en dos caps de setmana consecutius: avui i demà, i el del proper divendres 20, dissabte 21 i diumenge 22 de juny. Com en anteriors edicions, tots els que visitin el jardí històric en aquestes dates vestits d'època o de blanc tenen un 50% de descompte a l'entrada de dia.
Obertura del Jardí Sonor
El Parc Samà acull avui a les 19 hores el primer concert del festival El Jardí Sonor sota un concepte de «tardeo i relax» amb Eva Sola, duet barcelonès integrat per Albert Solà, productor, compositor i músic, i la compositora, cantant i pianista Eva Menéndez.
Un segon concert tindrà lloc el proper dissabte 21 a les 21 hores amb una actuació més íntima de la mà de la vocalista, saxofonista i compositora Eva Fernández.
Aquest 2025 el jardí històric es consolida com a data d'obertura del Jardí Sonor, amb l’oferta de concerts únics que tenen com a escenari els principals recursos patrimonials de la província de Tarragona i que arriba a la sisena edició convertit ja en referència a l'àmbit de la fusió de música i patrimoni de la Costa Daurada.
Entre avui, 15 de juny, i el 27 de setembre el Jardí Sonor proposa una experiència única i immersiva, on la música en directe dialoga amb el paisatge, la memòria i el patrimoni. Cada concert s’ha concebut com una vivència cultural plena: tots els espais obriran una hora abans de cada actuació per tal que el públic pugui explorar, gaudir i connectar amb l’entorn en un ambient acollidor i singular.