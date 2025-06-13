Entrevista
Eva Sola: «Busquem la naturalitat i la connexió genuïna amb el públic als concerts acústics»
El duo, que actuarà diumenge al Parc Samà de Cambrils dins el cicle Jardí Sonor, explica que prioritzen fer música des del cor, comenta el seu procés creatiu i revela que prepara noves col·laboracions
Aquest diumenge a partir de les 19.30 h, el Jardí Sonor del Parc Samà de Cambrils acollirà l'actuació d’Eva Sola, un projecte musical que, en només dos anys i mig, ja ha captivat milers de seguidors amb un so que combina l’electrònica, l’acústica i una gran càrrega emocional. Amb motiu d’aquesta actuació, parlem amb el grup per conèixer millor els seus inicis, la seva música i els seus projectes de futur.
Fa relativament poc que vau començar el projecte Eva Sola, però ja heu connectat amb molta gent. Com definiríeu aquest primer viatge artístic? Hi ha hagut alguna sorpresa que no esperàveu?
«Ha sigut intens, molt intens! Portem 2 anys i mig com a grup i la veritat és que hem viscut moltíssimes coses en molt poc temps. Estem molt agraïts i ens sentim afortunats per tot el que ens ha passat fins ara. Hi ha hagut moltes sorpreses inesperades, encara alucinem quan recordem que en menys d'un any hem pogut compartir música amb Crystal Fighters, Walk off the Earth, Macaco o Álvaro Soler.»
El vostre so combina electrònica, acústica i molta emoció. Com neix una cançó vostra? Com es reparteix el procés creatiu entre vosaltres?
«Normalment les cançons neixen d'una emoció o sentiment profund de qualsevol de nosaltres dos, i entre els dos intentem cultivar aquesta primera idea i mimar-la tot el que podem fins fer-la cançó. No hi ha un procés concret a l'hora de fer els temes, cada cançó és un món i tenim la sort de treballar amb productors increïbles que aporten moltíssim en la nostra sonoritat.»
Vau guanyar molta visibilitat inicialment a TikTok i Instagram. Com gestioneu aquesta doble faceta d'artistes i creadors de contingut?
Ha estat brutal però a la vegada feixuc. Els dos venim de la vella escola i haver-nos convertit en creadors de contingut de la nit al dia no ha estat fàcil. Ara intentem prendre’ns-ho amb filosofia i, sincerament, no estem massa pendents de les xarxes últimament. Estem prioritzant moltíssim el fet d'estar tranquils i fer la nostra música per davant de qualsevol altre contingut.»
Diumenge actueu en un escenari molt especial com el Parc Samà. Què busqueu transmetre quan pugeu a l’escenari? El directe us permet mostrar una faceta diferent de la vostra música?
«Busquem naturalitat per sobre de tot. Els concerts acústics com el de diumenge intentem fluir i connectar de la manera més genuïna que podem. És un context en què estem molt a gust i es creen ambients i experiències que en un concert amb tota la banda i amb el "show" que això implica és bastant més difícil que succeeixin.»
Recentment heu col·laborat amb altres artistes. Teniu noves col·laboracions o projectes en ment de cara als propers mesos?
«Sí! Estem treballant en noves cançons i noves col·laboracions properament. No podem dir res encara però us assegurem que serà super bonic!»
Com us imagineu Eva Sola d’aquí un parell d’anys? Hi ha algun somni pendent?
«Hem viscut moltes coses però n'hi ha de moltíssimes pendents encara. És difícil veure’ns d'aquí dos anys quan no sabem ni com ens veurem d'aquí dos mesos! Estem anant molt al dia últimament i és el que més ens funciona ara per ara. Però l'objectiu segueix sent fer música des del cor, i seguir creixent i connectant de la mateixa manera que ho hem fet fins ara.»
Quina percepció i quin feedback heu rebut fins ara del públic del Camp de Tarragona?
«Vam tenir l’oportunitat de tocar a Tarragona la temporada passada i la veritat és que en tenim un record preciós. Gent propera i bonica amb ganes d'emocionar-se. No esperem menys de Cambrils aquest diumenge!»