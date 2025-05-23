Societat
La Festa dels Indians i el Modernisme del Parc Samà s'amplia a cinc dies
El jardí històric proposa dos concerts especials dins de la programació del Jardí Sonor 2025
El Parc Samà de Cambrils celebrarà el proper mes de juny la setena edició de la Festa dels Indians i el Modernisme, que aquest any s'amplia a cinc dies en dos caps de setmana consecutius: dissabte 14 de juny i diumenge 15 de juny, i divendres 20, dissabte 21 i diumenge 22 de juny.
Aquest 2025 el jardí històric es consolida com a data d'obertura del Jardí Sonor a la Costa Daurada, un festival de concerts únics que tenen com a escenari els principals recursos patrimonials de la província de Tarragona i que arriba a la cinquena edició convertit ja en referència a l'àmbit de la fusió de música i patrimoni de la Costa Daurada.
L'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha presidit la presentació d'un esdeveniment que ja s'ha consolidat al calendari cultural català amb una barreja singular de música i tradició. Per la seva banda, el director del Parc Samà, Francisco Javier Castillo, s'ha referit a la consolidació d'un esdeveniment que compleix set anys «des de la constància i la vocació de posar en valor unes arrels històriques que generen singularitat i enriqueixen l'oferta turística de la Costa Daurada».
Com en anys anteriors, la Festa compta amb el suport de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT).
Dos concerts molt especials
El Parc Samà acollirà dos concerts, el primer el diumenge dia 15 a les 19 hores sota un concepte de «tardeig i relax», en què actuarà Eva Sola, duet compost per Albert Solà, productor, compositor i músic, i la compositora, cantant i pianista Eva Menéndez. El segon tindrà lloc el dissabte 21 a les 21 hores amb una actuació íntima cap al tard de la mà d'aquesta vocalista, saxofonista i compositora Eva Fernández.
Tots els visitants que acudeixin al parc en aquestes dates vestits d'època o blanc tindran un 50% de descompte a l'entrada al parc de dia, on també hi haurà música cubana de 12 a 14 hores, amb presència de grups de recreació històrica. En aquesta edició, com a novetat, es repartirà La Veu del Parc Samà, un diari indià i modernista que divulga els tresors modernistes del Camp de Tarragona, juntament amb notícies de juny de 1881, any d'inauguració del parc.
Jardí Sonor
Entre el 15 de juny i el 27 de setembre, el Jardí Sonor transformarà espais naturals i patrimonials del Camp de Tarragona en escenaris vius de música i art contemporani.
El promotor del festival, Pablo Vidal, ha posat en valor la bona sintonia amb el Parc Samà i els gestors de la resta dels espais, que ha permès «crear una experiència que va més enllà de la música i permet gaudir d'una altra manera aquests meravellosos espais, en alguns casos força desconeguts, de la Costa Daurada».
El programa inclou aquest any per primer cop el Mas Miró de Mont-roig del Camp. La seva directora, Elena Juncosa, ha subratllat l'aposta decidida de la Fundació Mas Miró per propostes com la del Jardí Sonor, i ha recordat els llaços amb el Modernisme i els indians: «El Mas Miró és conegut perquè l'artista hi passava els seus estius, però pocs saben que va ser comprat al Marquès de Mont-roig, que també era un indià».
El Jardí Sonor proposa una experiència única i immersiva, on la música en directe dialoga amb el paisatge, la memòria i el patrimoni. Cada concert s’ha concebut com una vivència cultural plena: tots els espais obriran una hora abans de cada actuació per tal que el públic pugui explorar, gaudir i connectar amb l’entorn en un ambient acollidor i singular.