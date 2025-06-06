Societat
El poble de Tarragona amb el nom més llarg: té fins a 30 lletres
El municipi destaca pel seu encant medieval i per les seves espectaculars platges i cales
Vandellòs i l'Hospitalet de l’Infant, ubicat a l’extrem sud de la Costa Daurada, és conegut no només per la seva bellesa natural i la seva rica història, sinó també per ostentar el títol del nom més llarg de tots els pobles de Tarragona, amb un total de 30 lletres. Aquest pintoresc lloc combina un extens litoral amb impressionants platges i cales, així com un interior muntanyós que ofereix paisatges de gran bellesa.
A la costa, el municipi presenta un litoral variat que va des de platges molt turístiques i amb tots els serveis, com la de l’Arenal, fins a cales més verges com la del Torn, inclosa a l'Espai Natural Protegit de la Rojala-Playa del Torn. Aquest paratge natural, juntament amb el port esportiu d’Hospitalet de l’Infant, ofereix diverses activitats aquàtiques i marines.
Terra Alta
El poble de Tarragona amb el nom més curt: té només tres lletres
Daniel Cabezas Ramírez
Mentrestant, l’interior de Vandellòs i Hospitalet de l’Infant es caracteritza pel seu paisatge muntanyós i accidentat, on sobresurten els Dedalts, unes formacions rocoses que descendeixen cap al mar. Aquesta zona forma part de l'Espai Natural Protegit de les Muntanyes de Tivissa-Vandellòs, un lloc perfecte per a aquells que busquen tranquil·litat i naturalesa en el seu estat més pur.
Quant al seu patrimoni històric, el nucli antic de Vandellòs destaca pel seu encant medieval. Un tranquil passeig pels seus carrers porta fins a l’església de Sant Andreu, un temple renaixentista construït l'any 1773, que impressiona per la seva arquitectura i la seva història. A més, el municipi acull un antic molí que ha estat convertit en el Centre d’Interpretació de l’Oli, on els visitants poden aprendre sobre la tradició de l’elaboració de l’oli a la regió.
Baix Penedès
El poble de Tarragona amb una de les platges de moda durant l’estiu
Daniel Cabezas Ramírez
D’altra banda, Hospitalet de l'Infant també té una història interessant. Al centre del municipi es poden veure les restes de l’antic hospital medieval fundat al segle XIV per l’infant Pere, el propòsit del qual era acollir pelegrins i viatgers. Aquest hospital és l’origen de la població, que finalment va adoptar el seu nom en honor a aquest important edifici.