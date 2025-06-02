Meteorologia
El poble on més fred ha fet de Catalunya al maig és a Tarragona
El Meteocat conclou que maig va ser un mes plujós en comarques com el Baix Penedès, l'Alt Camp i el Baix Camp
El municipi de Prades s’ha convertit en el protagonista del mes de maig a Catalunya quant a temperatures mínimes es refereix. Segons l’informe mensual publicat pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), va ser en aquesta localitat tarragonina on es va registrar la temperatura més baixa de tot Catalunya durant el mes passat.
La dada es va registrar el passat 7 de maig, quan els termòmetres a Prades van descendir fins els -1,7 graus centígrads. L’informe de Meteocat també ha inclòs altres extrems meteorològics del mes.
En l’altre extrem del termòmetre, la temperatura més alta es va mesurar a La Femosa (Segrià), a la província de Lleida, on el passat 30 de maig es van assolir els 37,5 ºC, confirmant el contrast tèrmic que ha marcat el mes en diferents punts del territori català.
Quant a les precipitacions, Vacarisses (Vallès Occidental) va ser on es va acumular més pluja en un sol dia, amb 80,5 litres per metre quadrat el 5 de maig. Per la seva part, el vent més fort es va registrar a Portbou (Alt Empordà) el 15 de maig, amb una ratxa de 108 km/h.
Es pot destacar també la temperatura mínima absoluta en zones d’alta muntanya, que es va registrar a Certascan (Pallars Sobirà) el 6 de maig, on els termòmetres van arribar a marcar -7,9 ºC.
El Meteocat conclou que el maig va ser un mes especialment plujós en comarques com el Baix Penedès, l'Alt Camp i el Baix Camp, mentre que es va caracteritzar per una gran sequera en punts de la Ribera d’Ebre, revelant així el desigual comportament del clima a la demarcació.