Diari Més

Meteorologia

El poble on més fred ha fet de Catalunya al maig és a Tarragona

El Meteocat conclou que maig va ser un mes plujós en comarques com el Baix Penedès, l'Alt Camp i el Baix Camp

Dues persones durant un episodi de fred.

Dues persones durant un episodi de fred.EFE

Daniel Cabezas Ramírez
Publicat per
Daniel Cabezas Ramírez

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El municipi de Prades s’ha convertit en el protagonista del mes de maig a Catalunya quant a temperatures mínimes es refereix. Segons l’informe mensual publicat pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), va ser en aquesta localitat tarragonina on es va registrar la temperatura més baixa de tot Catalunya durant el mes passat.

La dada es va registrar el passat 7 de maig, quan els termòmetres a Prades van descendir fins els -1,7 graus centígrads. L’informe de Meteocat també ha inclòs altres extrems meteorològics del mes.

En l’altre extrem del termòmetre, la temperatura més alta es va mesurar a La Femosa (Segrià), a la província de Lleida, on el passat 30 de maig es van assolir els 37,5 ºC, confirmant el contrast tèrmic que ha marcat el mes en diferents punts del territori català.

Quant a les precipitacions, Vacarisses (Vallès Occidental) va ser on es va acumular més pluja en un sol dia, amb 80,5 litres per metre quadrat el 5 de maig. Per la seva part, el vent més fort es va registrar a Portbou (Alt Empordà) el 15 de maig, amb una ratxa de 108 km/h.

Es pot destacar també la temperatura mínima absoluta en zones d’alta muntanya, que es va registrar a Certascan (Pallars Sobirà) el 6 de maig, on els termòmetres van arribar a marcar -7,9 ºC.

El Meteocat conclou que el maig va ser un mes especialment plujós en comarques com el Baix Penedès, l'Alt Camp i el Baix Camp, mentre que es va caracteritzar per una gran sequera en punts de la Ribera d’Ebre, revelant així el desigual comportament del clima a la demarcació.

tracking