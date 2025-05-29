Societat
La cala més bonica i inaccessible de Tarragona segons National Geographic
L’accés a la cala només afegeix encant a aquest lloc, que es troba envoltat d’un entorn natural intacte
Al sud de Tarragona, allunyada de les rutes turístiques més conegudes, es troba la Cala de l’Illot de l’Àliga, un autèntic paradís amagat que ha sabut mantenir la seva exclusivitat gràcies a la seva inaccessibilitat. Aquesta petita cala de només 30 metres de longitud i 30 metres d’ample està situada a uns 5 quilòmetres al sud de l’Ametlla de Mar, en un entorn verge i natural que sembla fora d'aquests temps.
Un accés exclusiu i una mica desafiador
El que realment fa que aquesta cala sigui especial és la seva inaccessibilitat. Per arribar, és necessari realitzar una caminada d’aproximadament 50 minuts des del càmping Ametlla, seguint la ruta de senderisme GR-92. Encara que el recorregut pot ser exigent, la recompensa és un paisatge impressionant i la sensació d’haver descobert un racó secret del Mediterrani.
Una cala envoltada de naturalesa verge
L’accés a la platja només afegeix encant a aquest lloc, que es troba envoltat d’un entorn natural intacte. La Cala de l’Illot de l’Àliga és rocosa i, encara que té una mica de sorra, destaca per les seves superfícies planes que permeten tombar-se sense sentir la molèstia de la sorra.
A més, les seves aigües cristal·lines són perfectes per als amants de l'esnòrquel, que poden explorar la rica vida submarina que habita a la zona. Durant la marea baixa, els visitants poden caminar fins la petita illa rocosa de l’Illot, un lloc ideal per fer una pausa i gaudir de les vistes.
Un destí que captiva pel seu entorn i la seva exclusivitat
El paisatge que envolta la cala és tan impressionant com la platja mateixa. L’Ametlla de Mar, considerada per National Geographic com un paradís costaner, disposa de 16 quilòmetres de platges variades, des de les fines sorres de la platja del Fangar fins les cales més salvatges, envoltades de formacions rocoses vermelloses.
Aquesta diversitat de platges permet als visitants gaudir de diferents experiències, des del relax en platges més familiars fins la tranquil·litat de cales apartades com la Cala de l’Illot de l’Àliga. La zona també és coneguda per la seva inclusió, amb espais ideals per als aficionats al nudisme.
Com arribar a la Cala de l’Illot de l’Àliga
Per arribar a la Cala de l’Illot de l’Àliga des de Barcelona, el viatge comença agafant l’autopista AP-7 en direcció a Tarragona, fins arribar a la sortida 39 cap a l’Ametlla de Mar, després d’un trajecte d’aproximadament 1 hora i 30 minuts. Des del poble, s’han de seguir les indicacions cap al càmping Ametlla, punt de partida de la ruta de senderisme GR-92, que porta a la cala en un recorregut d’aproximadament 50 minuts a peu.