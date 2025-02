Ni Finlàndia ni Lapònia: aquest és el poble de Tarragona on es poden veure aurores boreals

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Verificat per Creat: Actualitzat:

Prades, ubicat a la comarca del Baix Camp, ha aconseguit una cosa que pocs llocs al món poden oferir: la possibilitat d’observar aurores boreals. Encara que aquests fenòmens astronòmics s’associen generalment amb les zones polars, la qualitat del cel nocturn de Prades el converteix en un lloc ideal per a aquest tipus d’espectacles naturals, que han deixat imatges increïbles.

Prades, coneguda com la "Vila Vermella" per la pedra de color vermellós que adorna els seus edificis, es distingeix pel seu gran valor paisatgístic i ecològic. El municipi forma part de la Xarxa Natura 2000 de les Muntanyes de Prades, la Reserva Natural Parcial del Barranc del Titllar i Tossal de la Baltasana, i el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), fet que subratlla el seu impressionant entorn natural.

Què veure a Prades

Prades també destaca pel seu conjunt històric, catalogat com a Bé d’Interès Cultural. El seu origen medieval es reflecteix en el seu castell, les muralles, la plaça i l’església. Encara que del castell només es conserven algunes ruïnes, la resta dels monuments del poble, com l’església de Sant Miquel, l’absis i la capella, són testimonis de la seva rica història.

La Plaça Major, el cor del poble, és el lloc on els habitants es reuneixen, i allà es pot gaudir de bars i restaurants mentre es contempla la històrica Font de Prades i l’església de Santa Maria. El conjunt històric el completen racons encantadors, com el Passatge de la Muralla o l’Arc de Pons, a més de la casa més antiga del poble, a la qual s’accedeix creuant el Barranc dels Bassots. Una mica més allunyada del centre es troba l’ermita de Sant Antoni, una petita construcció de pedra reconstruïda a meitat del segle XX.

Què fer a Prades

Prades ofereix als visitants diverses activitats a l’aire lliure gràcies a la seva orografia muntanyosa. Es poden recórrer diverses rutes senyalitzades a peu o amb bicicleta, explorant llocs impressionants com la Roca Foradada o el Perelloner del Sisteré, un arbre monumental de 12 metres d’altura.

Des de l’ermita de l’Abellera, a més de 1.000 metres d’altitud, es pot gaudir de vistes panoràmiques de la vall del riu Brugent i les muntanyes que envolten la zona. Els amants del senderisme també poden pujar al pic més alt de les Muntanyes de Prades, el Tossal de la Baltassana, a 1.203 metres sobre el nivell del mar, on les vistes són encara més impressionants.

El cel de Prades: el lloc perfecte per a les aurores boreals

Una de les característiques més especials de Prades és la qualitat del seu cel nocturn, considerat un dels més foscos i nets de tot Catalunya. Això ha permès la creació del Parc Astronòmic Muntanyes de Prades, certificat com a Destí Turístic Starlight l'any 2016, un lloc únic per a l’observació astronòmica.

Gràcies a aquesta condició, a l’observatori del Parc Astronòmic de Prades s’han registrat diverses aurores boreals, un fenomen astronòmic que, encara que associat principalment a les regions polars, també ha pogut apreciar-se en aquest racó de Tarragona. Les aurores, amb els seus espectaculars jocs de llums, són visibles ocasionalment al cel nocturn de Prades, fet que converteix el municipi en un lloc privilegiat per als amants de l’astronomia i la naturalesa.

Prades, un petit poble amb grans meravelles, ofereix una experiència única per a aquells que busquen explorar no només el seu ric patrimoni històric i natural, sinó també gaudir d’un fenomen tan poc freqüent com les aurores boreals, lluny de les fredes terres de Finlàndia o Lapònia.