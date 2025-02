El millor vi negre d’Espanya s’elabora a Tarragona

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Verificat per Creat: Actualitzat:

El vi Grans Muralles Colección Privada 2012, del celler Familia Torres, ha estat reconegut com el millor vi negre d’Espanya en els premis de la Guia de Vins de La Vanguardia. Aquest guardó destaca la qualitat excepcional d’un vi que forma part d’una selecta col·lecció de vins antics, tots ells amb més de deu anys d’envelliment, que es venen anualment en quantitats limitades.

Grans Muralles Colección Privada és una joia enològica, especialment curada per als paladars més exigents, inclosos col·leccionistes, experts i reconeguts restaurants d’elit. A través dels anys, aquest vi ha adquirit un perfil aromàtic i gustatiu únic, fet que li atorga una complexitat i maduresa excepcionals.

El Grans Muralles Colección Privada 2012 s’elabora a la Conca de Barberà, en un entorn natural privilegiat per al cultiu del raïm. La regió es troba protegida de la influència marítima per les muntanyes circumdants, especialment la serra de Prades, creant un microclima ideal per al creixement de raïm d’alta qualitat.

Aquest enclavament únic, juntament amb els sòls de graves, pissarres i granits, atorguen als vins de la zona una tipicitat inconfusible i una concentració excepcional. Les muralles medievals del Monestir de Poblet, un símbol de la història de la comarca, delimiten la vinya de la Conca de Barberà dedicada a l’elaboració del Grans Muralles.

Aquesta vinya s’estén sobre una finca històrica de 32 hectàrees, a una altitud d’uns 500 metres, on sis hectàrees estan destinades exclusivament a la producció d’aquest vi emblemàtic. Els sòls, poc retenidors d’aigua, juntament amb la riquesa mineral de la zona, permeten que el raïm maduri lentament, assolint una maduresa òptima que es reflecteix en la complexitat dels sabors i aromes d’aquest vi.

L’èxit del Grans Muralles no és només un reconeixement al celler Familia Torres, sinó també a la regió de Tarragona, que continua destacant-se per la seva capacitat de produir vins de qualitat mundial. Aquest premi consolida la Conca de Barberà com una de les zones vitivinícoles més importants d’Espanya, un lloc on tradició, innovació i passió s’uneixen per a crear vins excepcionals.