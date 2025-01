La misteriosa desaparició en un poble de Tarragona que encara no ha estat resolta

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Verificat per Creat: Actualitzat:

El 16 d’octubre de 1991, el municipi de La Mussara, a Tarragona, es va convertir en l’escenari d’un dels casos més intrigants de desaparicions a la demarcació. Enrique Martínez Ortiz, un home de 36 anys nascut a Granada, va sortir a buscar bolets amb tres amics per la zona, però mai va tornar. Malgrat intenses i exhaustives recerques, el seu rastre es va perdre per complet, deixant la seva família i amics sumits en la incertesa i en un misteri que, avui dia, no té respostes.

Enrique, que residia a Tarragona i regentava un bar al barri de Campclar, es trobava acompanyat dels seus amics en una excursió que semblava rutinària. El grup caminava pels paratges de La Mussara, però es desplaçaven a certa distància uns dels altres, comunicant-se a crits.

Tanmateix, va arribar un moment en el qual Enrique va deixar de respondre, i quan els seus amics van buscar-lo només van trobar la seva cistella amb un bolet dins. Malgrat la teoria inicial d’un possible atac d’un animal salvatge, el fet que no es trobessin restes humanes ni senyals d’Enrique va deixar la hipòtesi buida.

La desaparició d’Enrique va desencadenar una sèrie d’intenses recerques per terra, mar i aire. Membres de l’exèrcit, la Guàrdia Civil, així com gossos especialitzats en la localització de persones, es van afegir a les tasques de rastreig, però els esforços no van arribar a bon port. El cas va ser tancat el 22 d’octubre, tan sols sis dies després de la desaparició. Malgrat les notícies, el misteri va persistir.

En els mesos següents, els relats d'aquells que van estar presents en la desaparició van començar a afegir elements cada vegada més inquietants. Un dels amics d’Enrique, Jorge, va reportar haver escoltat estranys sorolls provinents de l’abandonada església de La Mussara.

Decidits a investigar, es van endinsar dins de l’edifici, on van trobar set figures misterioses vestides amb túnica deambulant pel temple. Segons testimonis, van intentar entaular una conversació amb elles, però les figures van desaparèixer en qüestió de segons. La por i la incertesa van augmentar.

La història va cobrar encara més misteri quan l’esposa d’Enrique, desestimant la hipòtesi de la desaparició voluntària, va contractar vidents per intentar trobar alguna pista. Ella continuava convençuda que el seu marit havia tingut algun tipus d’accident i no dubtava que la zona podria estar relacionada amb la seva desaparició.

Mentrestant, La Mussara, que ja era coneguda per la seva atmosfera inquietant, va començar a estar vinculada amb allò paranormal. Expliquen les llegendes locals que a la zona hi ha una pedra, la particularitat de la qual és que qui la trepitja, abandona aquesta realitat per endinsar-se en un món paral·lel del qual mai no pot tornar.

La combinació de la desaparició inexplicable, les estranyes aparicions i les llegendes del lloc van fer que La Mussara fos titllada de «maleïda», i la desaparició d’Enrique Martínez va passar a formar part de l’imaginari col·lectiu, alimentant les especulacions sobre fenòmens inexplicables i misteriosos.

Més de tres dècades després, el cas continua sense resoldre’s, i la desaparició d’Enrique Martínez continua sent un dels grans misteris no només de Tarragona, sinó de tot Espanya. La investigació oficial no ha aconseguit donar amb respostes, però els ecos d’aquesta recerca interminable continuen vius, i el misteri d’Enrique Martínez persisteix com una ombra que mai no es dissipa completament.