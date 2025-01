El poble més 'estrany' de Tarragona que oculta un misteri de fa més de 100 anys

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Enclavat a la majestuosa Serra de Prades, el pintoresc poble de La Mussara, a Tarragona, s’ha convertit en un veritable imant per als curiosos, aventurers i amants d'allò sobrenatural. Malgrat haver estat abandonat als anys 60, aquest antic poble continua viu a través dels seus enigmes, llegendes i fenòmens paranormals que fascinen els qui s’atreveixen a endinsar-se en les seves ruïnes.

Els misteris que envolten el municipi

La Mussara s’ha guanyat la reputació de ser un lloc de misteri a causa de les estranyes històries que han circulat al llarg dels anys. Una de les llegendes més conegudes és la de la Pedra de La Mussara, una roca que, segons els habitants locals, és un portal cap a una altra dimensió.

Aquells que s'apropen massa a aquesta pedra asseguren haver experimentat desconcert, pèrdua de temps i espai, i fins i tot desaparicions breus, només per reaparèixer en llocs distants del poble, sense records clars del succeït.

Un altre dels fenòmens més intrigants que s’han reportat a La Mussara són les desaparicions al mig d’una espessa boira que cobreix la zona. Testimonis han narrat com, de sobte, els seus acompanyants desapareixen per aparèixer moments després en un lloc diferent, com si la boira hagués jugat amb la percepció de la realitat.

A més, el misteri s’intensifica amb albiraments de llums flotants, ombres que es mouen i veus murmuradores, sobretot a prop de l’església de Sant Salvador. Aquests enigmes han atret nombrosos investigadors paranormals, encara que les explicacions continuen sent elusives.

L’abandó del poble

La Mussara no sempre va estar deshabitada. En els seus primers temps, va ser un pròsper assentament, encara que l’arribada de la plaga de fil·loxera a finals del segle XIX va devastar les vinyes de la regió, principal font d’ingressos del poble. Afegit a la falta d’aigua, les dificultats climàtiques i les condicions agrícoles difícils, la vida al lloc es va tornar insostenible.

Durant la Guerra Civil espanyola, la població va començar a reduir-se, i en la dècada de 1960, els últims habitants van decidir abandonar el poble. Des d’aleshores, La Mussara ha romàs buit, deixant només les ruïnes dels seus habitatges i la imponent església de Sant Salvador.

Com arribar al poble més misteriós de Tarragona

Ubicat a uns 1.000 metres d’altitud en el municipi de Vilaplana, La Mussara és accessible tant amb cotxe com a peu. Els visitants que es dirigeixen a aquest destí peculiar solen partir des de Reus, Tarragona o Barcelona, prenent una carretera que puja fins un aparcament proper al poble.

Els senderistes poden optar per explorar l’entorn natural i arribar a La Mussara caminant des de Vilaplana, gaudint de les rutes que connecten amb altres localitats properes, com Prades. A més, el cingle de les Airasses, un popular mirador, ofereix unes vistes panoràmiques impressionants de la regió.

Què veure a La Mussara i els seus voltants

Malgrat el seu abandó, La Mussara continua sent un lloc de gran interès. Entre les ruïnes, sobresurt l’església de Sant Salvador, que convida els visitants a explorar la seva estructura deteriorada i submergir-se en l’aire de misteri que l’embolica. Les cases de pedra, encara que en ruïnes, mantenen l’essència d’aquest poble fantasma, transmetent una atmosfera inquietant.

Als voltants, els amants del senderisme poden gaudir de rutes que travessen la Serra de Prades i els seus impressionants paisatges. A més, la zona és ideal per a la pràctica d’esports a l’aire lliure, com el ciclisme de muntanya, i per a aquells que busquen aventures més intenses, s’ofereixen múltiples opcions d’exploració en un entorn natural únic.

Visitar La Mussara és, sens dubte, una experiència singular en la qual naturalesa i misteri s’entrellacen, deixant una empremta inesborrable en aquells que s’atreveixen a recórrer les seves terres solitàries. Aquest poble fantasma continua sent un lloc fascinant que, entre les seves ruïnes, guarda secrets que només els més valents s’atreveixen a descobrir.