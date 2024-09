Maria del Mar Bonet fa història a La Febró

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

«Quina meravella tocar entre muntanyes», exclamava Maria del Mar Bonet davant el públic que el passat diumenge 1 de setembre va omplir de gom a gom el camp de futbol de La Febró. Durant l’agost moltes converses al poble i a les viles veïnes, especialment a Prades, ja parlaven d’aquest concert, programat en el marc del Festival Terrer Priorat, que enguany arriba a la vuitena edició.

Hi havia molta expectativa, i la mallorquina va respondre amb un concert a l’alçada de l’escenari. Amb les muntanyes de fons, Bonet va desplegar un repertori fet a mida en què va revisar el seu treball Saba de terrer (1979), tot fent homenatge al Pare Ginard (1899 – 1976), autor del Cançoner Popular de Mallorca.

Bonet va obsequiar el públic amb algunes de les seves primeres composicions, així com amb diverses cançons de treball, com Tonada de treure aigo o l’aplaudida Cançó de Coir Figues, que Bonet va dedicar a Xavier Graset, encarregat de presentar el concert. També va cantar el sentit clam a la pluja que és Aigo, per continuar amb Petita estança, Joan d’on vens, La Cambra i la Jota Marinera, i completant el repertori amb algun romanço i diverses tonades per ballar.

El concert va arribar al punt més alt amb els bisos, quan Maria del Mar Bonet va obsequiar el públic amb una delicadíssima interpretació de La balanguera –«Un himne dels Països Catalans que també és ple d’esperança»–, i un Què volen aquesta gent? que va fer emocionar més d’un.

Bonet va actuar escortada per dos músics a l’alçada: el canongí Dani Espasa (piano i acordió) i el valencià Borja Penalba (guitarres), que van oferir un acompanyament magistral a la sòlida veu de Bonet. Tot plegat, en un capvespre que va culminar amb un comiat dempeus del públic, format en bona part per persones que van créixer escoltant Bonet i que van assistir al concert amb la sensació de formar part d’una trobada que seria memorable.

Una estona abans, al mateix poble, es va fer un tast de vins amb Audrey Doré sommelier en cap al Celler de Can Roca. La pròxima cita del Terrer serà el dissabte 7 de setembre, a Cornudella de Montsant, amb Maria Jaume.