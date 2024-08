Alfredo Clúa: «La novetat de la Festa Major serà la incorporació d’un capgròs, el Calot»

Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

Com es presenta la Festa Major de la Mare de Déu del Camí de Cambrils?

«Aquest any la Festa Major es presenta molt bé. Sempre, a diferència d’altres poblacions, semblants o adjacents, tenim la cooperació de les entitats que aquí prenen sempre una rellevància major. Primer, per la seva involucració, el seu compromís amb la ciutat i amb l’Ajuntament i la capacitat de moviment que tenen de gent. Com sempre, creiem que les festes majors de Cambrils de la Mare de Déu del Camí seran un èxit segur».

Quines novetats s’han inclòs en el programa?

«La gran novetat d’aquesta Festa Major serà la incorporació d’un nou element del seguici, el Calot. Un capgròs encarregat pel col·lectiu de Vilerus i Vileres que representa un pagès de finals de segle XIX i que farà la seva primera aparició el 28 d’agost. També tindrem concerts com el de la Diada amb el grup Figa Flawas, que és gratuït, i segur que serà tot un èxit. El divendres 13 de setembre, al Parc del Pinaret, hi haurà la segona edició de les Barretes Cambrils, tot i que ja les volíem fer l’any passat, però va ploure i les vam haver de reubicar, llavors ja no va ser el mateix. Enguany la festa creix sota l’organització conjunta de la Colla Jove i Els Molla’ls. Per altra banda, hi haurà música en directe i djs cap al final de les festes. Sobretot també, cal destacar la diada Castellera i la Nit del Foc, dos actes molt esperats del programa».

Que els hi diríeu a la gent que ve a visitar Cambrils durant aquests dies de Festa Major de la Mare de Déu del Camí?

«Sobretot els diria que s’animin a col·laborar, perquè trobaran una cosa completament diferent de les festes majors d’altres localitats. Tal com he dit abans, la involucració de les entitats i, per tant, el teixit associatiu de Cambrils, és el que ens fa forts i el que ens diferencia de la resta de ciutats. Les entitats que tenim són el pilar sobre el qual se sustenten les festes del municipi».

Hi haurà actes per a tots els públics?

«Sí, igual que l’any passat, al Campament Vileru –Torre del Llimó– hi tindran lloc activitats per a tots els públic. Alguns dels actes més destacats són el cinema a la fresca a la Torre del Llimó, amb la pel·lícula Ratatouille, i la tarda vilera amb els tallers i animació per als més petits. Per als més grans trobem actes com el vermut vileru amb la música de la Banda del Clot i PD Patu el diumenge 1 de setembre a les 12 hores. La presentació de totes les entitats serà especial per als petits de casa perquè podran veure, de primera mà, les activitats que fan en cada entitat i el nou element del seguici, el Calot».

Com avança la Casa de la Festa?

«Està progressant adequadament. Ja està iniciat i adjudicat el projecte d’execució de la Casa de la Festa, que serà per totes les entitats de la localitat que estan contents perquè feia temps que ho demanaven. Es tracta d’un espai comú que podran utilitzar per realitzar les seves accions i activitats necessàries i guardar els seus materials».

Valoració del primer any de mandat

Fa poc més d’un any de la seva investidura, com valora aquest període?

«Estic molt content, en precampanya ja vaig dir que les propostes de millora eren els accessos a Cambrils i els pàrquings dissuasius. Durant aquest any els problemes històrics de Cambrils, com era l’aparcament i el polígon estancat, s’han aconseguit desencallar. El polígon ja està en proves iniciades per a tot l’informe i ja es podrà urbanitzar, això ens servirà per captar l’atenció de noves empreses. Per altra banda, tenim un conveni amb els propietaris d’una finca que està a la Fontcoberta, que ens donarà unes 800 places de pàrquing. És una qüestió que ens preocupa molt i amb aquest conveni es podrien negociar places pels veïns que no disposen d’un estacionament privat. També hem arreglat dos pàrquings dissuasius més a l’antic traçat ferroviari. El projecte de l’avinguda del Baix Camp també està aprovat i l’actuació serà des de la rotonda del Rotary fins a la rotonda a l’altura de l’avinguda de Josep Vidal i Barraquer. Llavors, amb el conveni i aquestes accions que he dit, ja donem per tancat el problema de l’aparcament a Cambrils».

Primer any com alcalde

El passat 7 de juliol, Alfredo Clúa va celebrar el seu primer any de mandat com alcalde de Cambrils. 365 dies en què el socialista ha liderat l’equip de govern format per PSC, ERC, Junts i En Comú Podem i que han servit per a definir els projectes clau del mandat així com impulsar millores de diferents serveis que, com assegura Clúa, els cambrilencs ja han notat.

