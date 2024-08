Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Cambrils ja ho té tot a punt per acollir la tradicional Festa Major de la Mare de Déu del Camí, que arriba amb un programa farcit d'activitats participatives, per a totes les edats i amb voluntat de diversió col·lectiva. Aquestes arrencaran el 23 d'agost i s'allargaran fins al 15 de setembre. Després d'un primer cap de setmana amb actes previs, com el Festival Pròleg o el 42è Aplec de Sardanes, divendres es donarà el tret de sortida de la Festa Major.

Coneix tots els actes de la Festa Major de la Mare de Déu del Camí de Cambrils 2024:

23 d'agost Divendres

De 10 a 23 h | Plaça Mn. Joan Batalla - Fira Disc : Fira de col·leccionisme musical on es podran comprar i intercanviar vinils, cd’s, merchandising, llibres, pòsters, dvd musicals i tot allò relacionat amb el món de la música i audiovisual [Dies 23, 24, 25 i 26 d'agost]

: Fira de col·leccionisme musical on es podran comprar i intercanviar vinils, cd’s, merchandising, llibres, pòsters, dvd musicals i tot allò relacionat amb el món de la música i audiovisual [Dies 23, 24, 25 i 26 d'agost] Des de les 17.30 h a les 03 h | Parc del Pescador - Festival Pròleg [Gratuït]

24 d'agost Dissabte

A partir de les 18.30 h | Parc del Pescador - 42è Aplec de Sardanes de Cambrils [A les 18.30 h actuarà la Cobla Reus Jove i a les 22.30 h la Cobla Cossetània] (En cas de pluja es traslladarà a la carpa de la zona esportiva)

[A les 18.30 h actuarà la Cobla Reus Jove i a les 22.30 h la Cobla Cossetània] (En cas de pluja es traslladarà a la carpa de la zona esportiva) De 19.30 h a 21 h | Plaça de la Vila - Assaig especial Festa Major dels Xiquets de Cambrils

De 23 h a 02 h | Pg. Albert, 2, davant del local - Festa amb el DJ Dimuca de la Colla Jove

28 d'agost Dimecres

17.30 h | Plaça de la Vila - Presentació del Calot

Seguidament - Anada a la Torre del Llimó per fer la Inauguració del Campament Vilero i berenar per la canalla

29 d'agost Dijous

19 h | Parc del Pinaret - Dispers: Espectacle de Circ Familiar de la Cia. Tarannà

30 d'agost Divendres

20 h - Cercavila del Pregó: des de la plaça de la Vila amb la Farnaca i des de la plaça Mn. Joan Batalla amb la Galera i anada fins la plaça de l’Ajuntament

des de la plaça de la Vila amb la Farnaca i des de la plaça Mn. Joan Batalla amb la Galera i anada fins la plaça de l’Ajuntament 20.30 h | Plaça de l’Ajuntament - Tret de Sortida de la Festa Major

Seguidament - Pregó de Festa Major , a càrrec de Lo Sacaire del Llobregat

, a càrrec de Lo Sacaire del Llobregat A continuació - Brindis amb cava i Tronada de Festa Major (accessible en interpretació en llengua de signes catalana)

(accessible en interpretació en llengua de signes catalana) En acabar el pregó - Anada fins a la Torre del Llimó acompanyats dels Timbalers de la Colla de Diables Cagarrieres i els Timbalers de la Farnaca

acompanyats dels Timbalers de la Colla de Diables Cagarrieres i els Timbalers de la Farnaca Tot seguit | Campament Vilero de la Torre del Llimó - Nit del Calot Sopar Popular [10 € el tiquet, disponible a la Drogueria Recasens]

[10 € el tiquet, disponible a la Drogueria Recasens] 24 h | Campament Vilero de la Torre del Llimó - Concert amb Coi Els Montgrons i acabament de festa amb PD Macarroni

31 d'agost Dissabte

31a Nit del Foc

18 h | Plaça de la Vila - Correfoc Infantil

Amb la participació de: El Cabrot Petit del Vendrell (Baix Penedès)

Diables infantils de l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp)

Diables infantils Alrinachs de Riudecanyes (Baix Camp)

Diables infantils 7 Pecats Capitals de La Pobla de Mafumet (Tarragonès)

Diables infantils Cagarrieres de Cambrils (Baix Camp)

La Farnaqueta i els Nyanyos de Tota l’Endenga de Cambrils (Baix Camp)

A l'acabar - Ballada a Plaça del Marquès de los Vélez i el Cabo Quiñones acompanyats dels Grallers de Tota l’Endenga i crida a la festa amb el Tirinnà petxinaToc

de los Vélez i el Cabo Quiñones acompanyats dels Grallers de Tota l’Endenga i crida a la festa amb el Tirinnà petxinaToc Seguidament | Plaça de la Vila - Coca amb xocolata per a tots els participants del correfoc

per a tots els participants del correfoc 20 h | Des de la Torre del Bou - Baixada de Torxes amb el Marquès de los Vélez i el Cabo Quiñones acompanyats dels Timbalers de la Farnaca

amb el Marquès de los Vélez i el Cabo Quiñones acompanyats dels Timbalers de la Farnaca 22.30 h | Plaça de la Vila - Encesa de la Plaça

Seguidament | Pels carrers del nucli antic - Correfoc

Amb la participació de: El Cabrot del Vendrell (Baix Penedès)

El Mamut de la Canonja (Tarragonès)

Diables Alrinachs de Riudecanyes (Baix Camp)

Diables 7 pecats Capitals de la Pobla de Mafumet (Tarragonès) Ball de diables de Tarragona (Tarragonès)

Diables d’Arbeca (Les Garrigues)

Galera i Diables Cagarrieres de Cambrils (Baix Camp)

La Farnaca i el Lluert de Tota l’Endenga de Cambrils (Baix Camp)

En arribar | Plaça del Setge - Encesa final i espectacle pirotècnic , a càrrec de Pirotècnia Tomàs de Benicarló (Baix Maestrat)

, a càrrec de Pirotècnia Tomàs de Benicarló (Baix Maestrat) Seguidament | Parc del Pinaret - Festa de la Nit del Foc amb Band The Cool i Lo Puto Cat

1 de setembre Diumenge

A partir de les 12 h | Campament Vilero de la Torre del Llimó - Vermut Vileru , amb actuació musical amb la Banda del Calot

, amb actuació musical amb la Banda del Calot Tot seguit - PD Patu

17.30 h | Plaça de la Vila - Diada Castellera de la Festa Major amb els Xiquets de Cambrils, Xiquets de Reus i Xiquets del Serrallo

amb els Xiquets de Cambrils, Xiquets de Reus i Xiquets del Serrallo En acabar | Pg. Albert - Animació amb PD Petxines davant del local dels Xiquets

4 de setembre Dimecres

18 h | Plaça de la Vila - La Rierada: Jocs tradicionals Vileros vs Mariners [Inscripcions a les 17:30 a la mateixa plaça de la Vila]

Vileros vs Mariners [Inscripcions a les 17:30 a la mateixa plaça de la Vila] 20 h | Sala Àmbits del Centre Cultural - Inauguració de l’exposició Priorat Pintat amb vi de Montserrat Adzeries

de Montserrat Adzeries 21 h | Campament Vilero de la Torre del Llimó - Cinema a la fresca, amb la pel·lícula Ratatouille (en català) [Obertura de portes a les 20.30 h. Servei de barra i crispetes]

5 de setembre Dijous

Tarda infantil



De les 18 h a les 19.30 h | Parc del Pinaret - Descobreix el seguici festiu i passa una estona divertida amb els seus tallers

i passa una estona divertida amb els seus tallers Vols ser un petit Diable?

Vols fer de Nano o tocar la gralla?

Vols portar la Farnaqueta o el Cabo Quiñones?

Vols fer d’anxaneta o acotxadora?

Vols ser una petita Bastonera?

Vols ser un petit Timbaler i tocar els timbals?

Vols aprendre a ballar sardanes?

19.30 h | Sortida del parc del Pinaret fins a la plaça de la Vila - Seguici infantil , amb els Diables infantils de la Colla de Diables Cagarrieres, la Farnaqueta, els Nanos, el Cabo Quiñones i els Nyanyos timbalers de la Colla Gegantera Tota l’Endenga, els Xiquets de Cambrils, i la colla infantil del Ball de Bastons de Cambrils

, amb els Diables infantils de la Colla de Diables Cagarrieres, la Farnaqueta, els Nanos, el Cabo Quiñones i els Nyanyos timbalers de la Colla Gegantera Tota l’Endenga, els Xiquets de Cambrils, i la colla infantil del Ball de Bastons de Cambrils 20 h | Sala Àgora - Inauguració de l’exposició Parem Taula! de Pep Escoda i Nani Nolla

6 de setembre Divendres

A partir de les 17 h | Campament Vilero de la Torre del Llimó - Tarda Vilera

17 h | Carrer Creus - Tallers Infantils a càrrec de Quart Creixent

a càrrec de Quart Creixent 18 h - Animació Infantil amb l’espectacle La Filomena se’n va al mercat d'Els Ministrils del Raval

amb l’espectacle d'Els Ministrils del Raval 19.30 h | Celler Miquel Pons - Tast de vins amb el Sommelier Marc Niubò [Inscripcions a partir de les 17.30 h a la Torre del Llimó. Preu 20 €. Places limitades]

22 h -Nit de Monòlegs, amb Godai Garcia i Irene Minovas

En acabar l’acte - Sessió de DJ

*Servei de bar i de food Trucks.

7 de setembre Dissabte

D’11 a 12.30 h | Local dels Xiquets de Cambrils, pg. Albert,2 - Tast de cerveses artesanes [Preu: 20€, places limitades: Envia un correu a xiquetsdecambrils@gmail.com amb les teves dades i número d'inscripcions i rebràs tota la informació necessària]

[Preu: 20€, places limitades: Envia un correu a xiquetsdecambrils@gmail.com amb les teves dades i número d'inscripcions i rebràs tota la informació necessària] 12 h | Torre del Port - Inauguració de l’exposició Envía'm una postal, produïda pel Museu d’Història de Catalunya i que arriba amb el suport de la Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya (acte inclòs dins del XVIII Cicle de Memòria de Tardor)

produïda pel Museu d’Història de Catalunya i que arriba amb el suport de la Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya (acte inclòs dins del XVIII Cicle de Memòria de Tardor) 19 h | Pati de la Torre del Llimó - Recepció institucional a les Maria del Camí . Nascudes o que visquin a Cambrils

. Nascudes o que visquin a Cambrils Actuació musical a càrrec de Maria Jacobs

(En cas de pluja l’acte es celebrarà a la Sala de Plens de l’Ajuntament a la mateixa hora)

A partir de les 22 h | Porta del Parc del Pescador, del passeig de les Palmeres - Pujada de la Galera de la Colla de Diables Els Cagarrieres, amb la Deslligada, a càrrec del cambrilenc Josep Capella Matas

de la Colla de Diables Els Cagarrieres, amb la Deslligada, a càrrec del cambrilenc Josep Capella Matas Tot seguit - Pujada de la Galera amb les xarangues Bandsonats i Xim Xim Mig Grau . Acompanyarà la Galera, el Marquès de los Vélez de la Colla Gegantera Tota l’Endenga i el Boc de Vandellòs (Durant el recorregut podreu tastar la beguda de la Festa Major, El Caminet)

. Acompanyarà la Galera, el Marquès de los Vélez de la Colla Gegantera Tota l’Endenga i el Boc de Vandellòs (Durant el recorregut podreu tastar la beguda de la Festa Major, El Caminet) En arribar a la plaça de la Vila - Ballada conjunta de la Galera, el Marquès de los Vélez i el Boc de Vandellòs

de la Galera, el Marquès de los Vélez i el Boc de Vandellòs A la plaça de la Vila, Festa concert amb Miquel del Roig

Un cop acabat el concert - La Repujada, acompanyament de la Galera fins a la plaça del Setge, i Fi de Festa davant del local dels Xiquets de Cambrils (pg. Albert, 2)

Recorregut i parades: passeig de les Palmeres, plaça Creu de la Missió, plaça de l’Ajuntament, av. Vidal i Barraquer i plaça de la Vila.

8 setembre Diumenge

Diada de Festa Major

Misses a l'ermita de la Mare de Déu del Camí:

A les 10 h (Missa Primera)

A les 11.30 h (Missa concelebrada)

A les 20 h, amb el res de la novena

8.30 | Pels carrers del barri antic - Matinades amb la Colla de Diables Els Cagarrieres i amb els Grallers de la Colla Gegantera Tota l’Endenga (Durant el recorregut es tiraran trons)

i amb els Grallers de la Colla Gegantera Tota l’Endenga (Durant el recorregut es tiraran trons) 9.15 h | Plaça Creu de la Missió- Concentració i Pujada dels mariners a la Missa Primera. Anada a peu cap a l’ermita per assistir a missa de 10 h. (Vestir amb la samarreta ‘Amolla’l cosí’, prendes blau marí o vestuari mariner)

De 9.30 a 10 h | Plaça del Setge - Trobada dels participants del seguici popular

popular 10 h | Des de la plaça del Setge - Traca per anunciar la Festa Major

Seguidament - Anada a Ofici amb el Seguici Festiu (Recorregut: plaça del Setge, c. Major, c. del Cardenal Vidal i Barraquer, plaça de la Vila, c. Hospital, plaça de Marianao, c. de la Verge del Camí, Ermita de la Mare de Déu del Camí)

(Recorregut: plaça del Setge, c. Major, c. del Cardenal Vidal i Barraquer, plaça de la Vila, c. Hospital, plaça de Marianao, c. de la Verge del Camí, Ermita de la Mare de Déu del Camí) 11.30 h | l’Ermita de la Mare de Déu del Camí - Ofrena de flors a la Mare de Déu del Camí

Seguidament - Traca de Festa Major

Durant el matí | Pati de darrera de l'Ermita - Sardanes amb la Cobla La Principal del Llobregat i els Amics de la Sardana de Cambrils

Ball parlat Vileros i Mariners | Pati de la Torre del Llimó a les 17.30 h, 19.30 h i 21.30 h (obertura de portes mitja hora abans de cada passi)

| Pati de la Torre del Llimó a les 17.30 h, 19.30 h i 21.30 h (obertura de portes mitja hora abans de cada passi) A partir de les 19 h | Plaça de la Vila - Balls de lluïment dels elements festius: Ball de Bastons de Cambrils, Colla Gegantera Tota l’Endenga, Colla de Diables de Cambrils Els Cagarrieres, Cop de Cap Timbalers i els Xiquets de Cambrils

10 de setembre Dimarts

Concert de la Diada

A partir de les 22.30 h | Parc del Pinaret:

Toquem Fusta

Figa Flawas

Músics de Carrer - Tribut a Txarango

DJ Dimuca

- Entrada gratuïta i aforament màxim controlat i limitat. Un cop s’ha sortit del recinte no es garanteix poder tornar a entrar

- De les 20 h a les 21.30 h el parc restarà tancat

-Menors de 16 anys han d’anar acompanyats d’un adult i han de presentar l’autorització als vigilants. (L’autorització us la podeu descarregar de la pàgina web de festes)

- No està permesa la venta i consum d’alcohol a menors de 18 anys.

- No està permesa l’entrada de qualsevol tipus de beguda, objectes perillosos i bengales.

- No està permesa l’encesa de carretilles o focs d’artifici dins el recinte

11 de setembre Dimecres

12 h | Parc del Pescador - Acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya

12 de setembre Dijous

20 h | Pati del Centre Cultural - Inauguració de l’exposició TABÚ. De l’Associació artística La Mar de Pintura

13 de setembre Divendres

20 h | Teatre del Casal Parroquial de l’Església de Sant Pere - A ctuació del grup TEMBOW ÀFRICA (Preu: 10 euros, entrades anticipades a: Llibreria Bellart i Restaurant Acuamar i a taquilla 1 hora abans de la representació)

(Preu: 10 euros, entrades anticipades a: Llibreria Bellart i Restaurant Acuamar i a taquilla 1 hora abans de la representació) 20 h | Port de Cambrils, a l’embarcació Dorimar - Presentació del Llibre: Travessia Infinita d’Adam Martí Skiltion a càrrec del periodista Francesc Joan

a càrrec del periodista Francesc Joan De 20 a 04 h | Parc del Pinaret - Barretes Cambrils amb l’actuació de:

- DJ CORNELIUS

- DASPLANTA

- WATEQUE SOUN'D

- COVER UP

- DJ DIMUCA

14 de setembre Dissabte

10.30 h | Sala d’actes del Centre Cultural - I Concurs de puzzles solidari pels valents (concurs per parelles, edat mínima 8 anys i els menors de 12 anys han de fer parella amb un adult. Inscripcions a: concurspelsvalents@hotmail.com. Preu: 15 € parella)

(concurs per parelles, edat mínima 8 anys i els menors de 12 anys han de fer parella amb un adult. Inscripcions a: concurspelsvalents@hotmail.com. Preu: 15 € parella) 18 h | Plaça de la Vila - Plantada dels Gegants

18.30 h | Inici a la plaça de la Vila i pels carrers del barri antic - Cercavila de Gegants

En arribar a la plaça del Setge - Ballada conjunta de tots els gegants

15 de setembre Diumenge

De 9 h a 14 h | Passeig Miramar - Deixa't prendre e pèl

Pots comprar els teus tiquets online amb cita prèvia o fer una donació a: https://tiquets.deixatprendreelpel.com/ o col·laborar a: https://www.migranodearena.org/reto/deixa-t-prendre-el-pel

20 h | Teatre del Casal Parroquial de l’Església de Sant Pere - La companyia La Tramoia de Vila-seca, presenta l’obra El tinent d'Inishmore

- Preu: 7 euros

- Entrades anticipades a: Llibreria Bellart i Restaurant Acuamar i a taquilla 1 hora abans de la representació.

