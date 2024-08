El Pròleg torna a Cambrils

Publicat per Rafa J. Larrañaga Verificat per Creat: Actualitzat:

El Parc del Pescador de Cambrils viurà aquest divendres 23 d’agost una jornada repleta de música i cultura amb una nova edició del Festival Pròleg. La programació donarà el tret de sortida a les 17.30 h. i s’allargarà durant nou hores i mitja, fins a les 3 h.

L’esdeveniment consisteix en un festival cultural, musical i artístic amb accés lliure. Impulsat per Pròleg, una entitat juvenil de Cambrils que ha aconseguit consolidar un festival que s’ha fet lloc en el calendari festiu cambrilenc —celebrant-se el penúltim divendres d’agost—, enguany, ja suma sis edicions. El format característic de l’esdeveniment combina el fet de celebrar espectacles amb els tallers familiars i un mercat d’artistes locals.

Pel que fa a les propostes musicals, Adala encapçala el cartell. Sota aquest nom artístic, Guillem Simó —del barri barceloní de Torre Baró— oferirà una barreja entre de reggae i rap en català que triomfa arreu del país. Enguany, presentarà —acompanyat de la seva banda— el seu nou disc Delta. En ell, es concentra un missatge condensat en música i transformació que aporta una nova manera d’entendre l’art a través de la contracultura.

Més enllà del barceloní, el Parc del Pescador també comptarà amb l’actuació de Meli Perea, una cantant d’origen colombià establerta a les Terres de l’Ebre. Ara, presenta el seu disc de debut, Prisma; un diàleg entre el rap i els ritmes llatins, la música electrònica i els sons afrocolombians.

La nit també tindrà un espai per l’arrel més tradicional. I és que l’Orquestrina Trama, un grup de joves vinculats a la música i la cultura popular tradicional del Pirineu, tenen per objectiu reviure melodies i cançons a les places, per tal de crear una festa per a tothom.

Totes les activitats es duran a terme en diferents espais. Es muntaran diversos escenaris per donar cabuda a totes les propostes que ofereix la programació. A més, també hi haurà una zona de restauració amb food trucks per sopar i amb barra de servei de begudes.

Aquesta edició oferirà un ventall de novetats. Hi haurà una mostra de música i dansa senegalesa per part de l’Associació de Senegalesos de Cambrils i una convocatòria d’una Taula Rodona sobre cultura, música i territori. A més, s’ampliarà l’horari del Mercat d’Artistes i hi haurà un espai per la venda de cervesa artesana.

L’organització d’aquest festival és una mostra del suport a entitats juvenils que està proporcionant l’Ajuntament de Cambrils en el marc de les accions previstes al Pla Municipal de Joventut de Cambrils 2026 en diferents nivells: d’acompanyament, de subvencions econòmiques, de suport logístic o de difusió de la programació d’entitats juvenils «Joves+18». La voluntat de la regidora d’Atenció Ciutadana i Joventut és fer costat a l’associacionisme dels joves; animar la seva autonomia per endegar projectes i dotar de serveis les activitats juvenils.

Et pot interessar