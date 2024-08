La Fira d’Artesans torna a omplir de gom a gom les Eres del Castell d’Altafulla

Publicat per Rafa J. Larrañaga Verificat per Creat: Actualitzat:

La zona de les Eres del Castell d’Altafulla, com cada any, s’ha tornat a omplir d’artesania. Ahir, es va dir adeu a quatre dies replets d’activitats per a tota la família. Enguany, l’esdeveniment comptava amb una gran novetat. I és que ha patit un canvi d’organitzadors.

Fins ara, l’encarregat era el Col·lectiu d’Artesans, però aquest any han abandonat el lideratge de la Fira i han deixat pas a l’Ajuntament. Per aquest motiu, l’edició ha estat rebatejada com la «XXV+1 Fira d’Altafulla», tot remarcant el canvi d’etapa.

L’esdeveniment va obrir les portes el dijous 15 d’agost i va tancar-les ahir diumenge. El director de la Fira d’Artesans, Joan Carnicer, explica que «hem quedat molt sorpresos amb la quantitat de gent que ha visitat la Fira. Hi havia moments que no s’hi cabia!».

Per la seva banda, el regidor de Comerç i Turisme de l’Ajuntament d’Altafulla, Tomàs Serra, corrobora aquest creixement, tot destacant la seva importància: «la bona rebuda per part del públic és una molt bona notícia tenint en compte el canvi de direcció que ha pres l’esdeveniment.

La unió de forces entre la regidoria i el Joan ­—com a director— ha anat molt bé». «És un referent, un atractiu que promociona el municipi i que ajuda a dinamitzar la part de dalt del poble, que no està tan reconeguda com la zona més propera al mar», afegeix.

El mercat —que romania obert cada dia de 18 h. a 1 h.— ha comptat amb la participació d’un total de 121 estands. Havent rebut al voltant de 200 sol·licituds, l’organització va optar per donar oportunitats a nous artesans per mostrar les seves habilitats.

Carnicer destaca que «des de la seva primera edició, la fira respira un aire molt familiar i enguany això no ha canviat. Tothom que hi forma part, se sent part d’una gran família». Els artesans paradistes s’han mostrat molt satisfets amb l’organització de la Fira.

La Marta, una de les paradistes, afirma que «aquest any ha passat molta més gent que no pas altres anys. El clima i les dates han ajudat molt. A més, es veu que aquest any han fet més publicitat». «Ens ha anat genial. Cada any tenim més clientela fixa i enguany hem venut molt bé», afegeix.

Més enllà del Mercat, la fira ha continuat exhibint una variada mostra d’oficis tradicionals, com el saboner, el llauner o el vidrier. I com a novetats, s’han afegit una parada de teixir amb teler, així com una altra de manipulació de filaments de seda.

També ha acollit altres propostes com concerts, una cercavila musical o sessions de contacontes. El Parc del Comunidor també ha comptat amb un seguit d’activitats i actes durant els quatre dies de programació. Tradicionalment, l’espai estava destinat a la zona infantil, però enguany s’ha potenciat des de l’organització i ha acollit activitat i estands durant totes les jornades de programació.

