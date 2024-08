Treballadors de la neteja dels equipaments esportius de Cambrils denuncien que no cobren

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els treballadors de l'empresa AEMA Hispànica, responsable de la neteja dels equipaments esportius de Cambrils, s'han concentrat aquest dilluns davant l'ajuntament per denunciar l'impagament «reiterat» de les nòmines i exigir solucions immediates al govern municipal.

Després d'una primera denúncia al maig, ara la plantilla ha afirmat que encara no ha cobrat el sou del juliol, així com tampoc la paga de beneficis ni l'extra d'estiu. La desena de treballadors han reconegut, resignats, que l'endarreriment de les nòmines és una constant des que l'empresa es va fer càrrec del servei el 2022. Per la seva banda, l'Ajuntament ha defensat que ja hi estan treballant i que continuaran pressionant perquè s'efectuïn els pagaments.

La plantilla encarregada de la neteja de les instal·lacions esportives de Cambrils -dos pavellons i tres camps de futbol- s'ha concentrat aquest dilluns al migdia davant el consistori amb crits de «volem cobrar». «La gent ha de cobrar, perquè ha de menjar i pagar factures», ha denunciat la secretària d'organització del sindicat intercomarcal de l'Hàbitat de CCOO, Yolanda Martín, qui ha criticat que l'endarreriment de les nòmines sigui una constant per AEMA Hispànica.

Des que l'empresa va guanyar el concurs de la neteja dels equipaments esportius de Cambrils fa dos anys, la desena de treballadors «mai» han cobrat els salaris de forma puntual, segons han denunciat. Una situació que va agreujar-se al maig quan veien que la nòmina no arribava. A través de CCOO, els treballadors van denunciar la situació davant de l'empresa i de l'Ajuntament de Cambrils.

Tot i que la pressió va servir perquè els empleats cobressin la nòmina de maig a finals de juny, la problemàtica sembla que no ha cessat. I és que a 12 d'agost, la plantilla denuncia no haver cobrat encara la nòmina de juliol. Per tot, aquest dilluns s'han concentrat davant les portes de l'ajuntament amb l'objectiu que el govern municipal solucioni definitivament el problema. Deu minuts després de començar la concentració, la regidora d'Esports, Camí Mendoza, ha sortit i s'ha reunit amb la plantilla i sindicat, acompanyada de l'alcalde, Alfredo Clúa.

La trobada, que ha durat menys de mitja hora, ha servit perquè l'Ajuntament s'hagi compromès a assentar-se novament amb els treballadors aquest dimarts per «repassar els incompliments» per part d'AEMA Hispànica i «intentar fer tota la pressió que es pugui dins el marc legal» que, segons ha afirmat Mendoza, «ja s'està fent». Finalment, Mendoza ha afirmat que el consistori no sabia que la plantilla estava passant per aquesta situació abans de renovar-li el contracte a l'empresa per un any el passat mes de maig.

Des de CCOO, però han criticat la inacció de l'administració cambrilenca des que al maig van ser coneixedors de la problemàtica. «No pot ser que les administracions continuen menyspreant els treballadors de la neteja», han sentenciat des del sindicat.

Et pot interessar