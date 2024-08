L’ACA finança el projecte de quatre captacions d’aigües subterrànies a Cambrils

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Agència Catalana de l’Aigua ha publicat la resolució provisional d’una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a la recuperació, rehabilitació, adequació i execució de captacions d’aigües subterrànies per a l’abastament.

D’una banda, l’entitat finança a Cambrils l’execució de dues noves captacions d’aigües subterrànies. Aquestes es situen al camp de futbol i a Vilafortuny. El pressupost destinat a aquesta actuació és de 467.726,03 euros (IVA exclòs) i la proposta de subvenció, segons la resolució provisional de l’Agència Catalana de l’Aigua, és de 444.339,72 euros, un 95% del sol·licitat.

D’altra banda, el consistori cambrilenc treballarà en un projecte per a la recuperació de dues captacions d’aigües subterrànies, els anomenats pou Karts –situat al costat del camp de futbol– i el pou Viver I –situat al carrer Gabriel i Ferrater–, que actualment està fora de servei per problemes estructurals.

El pressupost d’aquesta actuació és de 94.761,37 euros (IVA exclòs) i la proposta de subvenció, segons la resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua, és de 90.023,30 euros, un 95% del sol·licitat.

