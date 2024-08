El Festival de Cambrils tanca la 49a edició amb prop de 7.000 assistents

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El concert doble de Los Mambo Jambox Archestra i Alice & The Wonders va tancar la 49a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils (FIMC).

Prop de 7.000 espectadors hi ha assistit i el consistori de Cambrils celebra la «bona acollida» que ha tingut el públic al nou model proposat, «un festival descentralitzat, variat estilísticament, amb preus populars i amb paritat de gènere sobre l'escenari».

L'Ajuntament ha organitzat directament el FIMC després que l'empresa que el gestionava hi renunciés «unilateralment» deixant un marge de temps molt just al consistori per encarregar-se de l'organització. L'organització del festival ja treballa en la 50a edició de l'any que ve, «amb l'objectiu de continuar millorant».

Enguany, les activitats s'han repartit per diferents espais de la ciutat, el Port, la Torre del Llimó, la plaça del Pòsit, el Parc del Nou, el Parc del Pescador i el Parc del Pinaret, que ha acollit les tres últimes actuacions.

