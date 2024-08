S’inicien les obres de rehabilitació de les cobertes del Palau Municipal d’Esports de Cambrils

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les obres de rehabilitació de les cobertes del Palau Municipal d’Esports s’iniciaran el proper dilluns, 12 d’agost. L’actuació solucionarà, definitivament, els problemes de goteres que tenen els dos pavellons per l’envelliment dels elements de la teulada. Aquest projecte de l’Ajuntament de Cambrils compta amb una subvenció de la Diputació de Tarragona de 100.000 euros.

La regidora de Turisme, Platges i Esports, Camí Mendoza, ha destacat la importància d’aquesta actuació ja que es tracta d’unes instal·lacions que ofereixen un ventall d’activitats esportives per a totes les edats diàriament i que degut al seu ús i antiguitat, presenten un desgast general important i vàries zones més malmeses que d’altres.

Aquesta primera actuació serà el punt de partida de diferents obres que es realitzaran al Palau d’Esports. En una segona part, s’ actuarà en la totalitat de la coberta del pavelló 1, i també es crearà una nova sala per donar resposta a diferents necessitats de les entitats esportives del municipi.

El passat 28 de juny de 2023 l’Ajuntament de Cambrils va presentar una sol·licitud de subvenció a la Diputació de Tarragona per cobrir les despeses derivades del projecte de rehabilitació de les cobertes del palau municipal d’esports, que consisteix en la renovació, reparació i millora de les instal·lacions esportives municipals per tal d’evitar les filtracions d’aigua per les cobertes del pavelló 1 i 2, donant compliment als requisits establerts per la normativa vigent.

En data 21 de novembre de 2023, la Diputació de Tarragona va acordar aprovar la concessió d'una subvenció nominativa a l’Ajuntament de Cambrils per al projecte de rehabilitació de les cobertes del Palau Municipal d’Esports, valorat en 132.288,51€, atorgant una subvenció de 100.000€, que es correspon al 75,59% de finançament de la Diputació. L’obra ha estat adjudicada a l’empresa Aqualfels Construcciones y Piscinas S.L. per un import final de 119.710,34€.

