El pàrquing de l’antiga estació de Cambrils oferirà 150 places

Un nou aparcament s’estrenarà aquest dilluns en l’espai de l’antiga estació de Cambrils. Aquest pàrquing es troba al mig de dos barris consolidats com són Eixample i Horta de Santa Maria.

La Generalitat ha cedit l’espai de l’antiga via de Renfe i permetrà l’ús d’aparcament fins no comencin les obres del TramCamp.

L’espai que ocupa aquest nou equipament supera els 5.000 m2 i l’empresa adjudicatària ha estat COFRAN amb un pressupost de licitació de 30.258 euros.

El regidor d’urbanisme, Enric Daza, ha posat de relleu aquest nou aparcament que se sumeixi als aparcaments oberts aquest any per donar solucions a dos zones de la ciutat: una àrea de 1.800 m2 situada al final del carrer Miguel Hidalgo, a la zona de la Llosa, amb capacitat per a 100 vehicles, i una altra de 1.600 m2 en Cambrils Badia, al final del carrer Bèlgica, on poden aparcar 70 vehicles.

D’altra banda, malgrat estar pendent de condicionar l’accés, hi ha obert l’aparcament dissuasiu a la zona d’Antígons especialment funcional per a usuaris que accedeixen als serveis de l’Hospital Lleuger, Ajuntament o Poliesportiu.

L’Ajuntament preveu poder començar ben aviat l’adequació dels nous aparcaments dissuasius de Rotary i Fontcoberta.

Amb l’obertura de tots aquests pàrquings, Daza assegura que aquest és el primer gran compromís del Pla d’Actuació Municipal que es complirà en la seua totalitat.

