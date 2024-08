Desesperació per l’incivisme a l’Ermita de Santa Anna de Castellvell del Camp

Publicat per Marta Gutiérrez Verificat per Creat: Actualitzat:

Des de l’Ajuntament de Castellvell es mostren desesperats davant les incidències nocturnes a l’Ermita de Santa Anna. Els veïns que viuen al voltant de l’ermita exigeixen solucions immediates a l’ajuntament davant la situació insostenible que es repeteix cada nit des de fa anys i que cada vegada s’agreuja més.

«Aquesta problemàtica es repeteix cada any i empitjora progressivament, i no pot ser que encara estiguin estudiant solucions», han assegurat els veïns de Castellvell. A la zona de l’ermita, «hi ha dos focus principals de problemes que són l’ermita en si i la zona de pàrquing de sota situat al carrer de la Costa, on es veuen cotxes derrapant, grups de persones fent botellots, gent pernoctant i, sobretot, gent tirant pedres als cotxes».

Malgrat haver comunicat aquestes incidències a l’ajuntament, els veïns no es mostren satisfets amb les mesures que es van aplicar divendres passat d’ampliar l’horari del vigilant nocturn de les 4 a les 6 de la matinada. «El vigilant nocturn que hi ha no és suficient per aturar aquests incidents, ja que fa ronda i no està tota la nit a l’ermita», han apuntat els veïns.

L’alcalde de Castellvell, Josep Sabaté, ha explicat que «des del dia que vam rebre la primera instància o queixa, ens vam posar a treballar per donar solució als problemes». El problema més greu és que pugen a l’ermita i tiren pedres als cotxes, també durant el dia i «la solució no és posar una porta i ja, s’hauria de tancar el perímetre i això no ho podem decidir només deu veïns perquè l’ermita és de tot el municipi», ha afegit Sabaté.

«Hem buscat la solució conjuntament amb els Mossos d’Esquadra i els nostres serveis tècnics, que esperem que sigui tan aviat com es pugui perquè en tot moment hem estat i estarem al costat dels veïns, com ja vam demostrar fa quatre anys quan es va contractar la vigilància», ha remarcat l’alcalde.