La masia d’Aguiló transforma la seva història en un hotel rural

La masia d’Aguiló és una masia de final del segle XVIII (1789), situada a l’entrada de l’Hospitalet de l’Infant i en terres del municipi de Mont-roig del Camp, on han viscut generacions d’una família dedicada a la terra i al conreu d’oliveres, garrofers i ametllers i, ara, la filla de la heretera, Belén Escribano, ha volgut donar-li una nova vida i convertir-la en un hotel rural.

Ha passat de generació en generació per l’ús i costum catalana de l’hereu, on el primogènit baró hereta el mas i les finques que pertanyien a ell. «La masia ha estat de la nostra família des de fa anys per part de l’àvia materna, la meva mare va ser l’última que la va heretar i nosaltres hem decidit tirar aquest negoci endavant», ha explicat la propietària del Mas Aguiló, Belen Escribano.

El conjunt arquitectònic original de la masia incloïa un corral, un pou i una bassa. Tot i que aquesta última ha desaparegut amb el temps, el pou romà, conegut per tota la gent del poble, continua present. Aquest pou i la mateixa edificació podrien estar assentats sobre els fonaments de la mansió romana d’Oleastrum, mencionada en l’Itinerari d’Antonio del segle III on s’especifiquen les vies i les zones d’hostalatge de l’imperi romà.

La mansió d’Oleastrum es trobava a 35 quilòmetres de Tarraco i era l’última àrea de servei abans d’arribar a la capital hispànica d’orient. Les investigacions de l’arqueòleg Buenaventura Hernández Sanahuja a finals del segle XIX van revelar nombroses mostres de ceràmica i teules romanes a la finca, confirmant així la importància històrica del lloc. «De fet, el meu besavi llaurant trobava monedes a la finca i jo mateixa guardo teules romanes que he trobat al recinte», ha afegit Escribano.

Després d’una primera reforma radical als anys 70 del segle XX, la masia ha estat recentment restaurada amb la intenció de preservar la seva essència i el seu encant rural. «D’aquesta forma hem aconseguit tornar a donar-li l’ús d’hostalatge que va tenir en l’antiguitat i ara l’hem transformat en un hotel amb encant».

Escribano ha comentat que: «El procés està sent llarg i complicat, tenim obert, però amb règim de comunicació i sense registre això dificulta que la gent ens trobi, tot i tenir una pàgina web. Estem esperant que l’ajuntament tramiti el que queda per poder promocionar-nos adequadament».

Ara aquest edifici històric s’ha transformat en un acollidor hotel amb quatre àmplies habitacions, totes equipades amb bany privat i serveis moderns. Els visitants poden gaudir de diverses activitats, des de senderisme i rutes en bicicleta de muntanya fins a esports nàutics i dies de platja.

«Tot està pensat per poder passar uns dies de desconnexió de la rutina diària i tornar renovat a casa amb un servei personalitzat que dona un establiment de petites dimensions com aquest». Amb aquesta obertura, la Masia de l’Aguiló no només recupera el seu ús històric d’hostalatge, sinó que també ofereix una nova vida a una finca carregada d’història i tradició familiar.