El Festival de Curtmetratges de Vila-seca trenca tots els rècords d’inscripcions

Vila-seca acollirà aquest 2024 la novena edició del Festival de Curtmetratges (FICVI). L’esdeveniment està organitzat pel Patronat Municipal de Turisme del municipi del Tarragonès amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona i la productora Parallel 40 i busca acostar el millor cinema internacional i nacional a Vila-seca.

El festival aposta per un cinema emergent, atrevit i divers, amb l’objectiu de difondre i promoure la cinematografia, tot donant suport a director de curtmetratges i creant un espai de referència on puguin donar a conèixer els seus treballs.

Enguany, la novena edició, que se celebrarà entre el 8 i el 17 de novembre, ha tancat el termini de la convocatòria de les peces cinematogràfiques amb la xifra més alta d’inscripcions de la seva història. Respecte al festival del 2023, hi ha hagut un increment del 30% i s’han doblat les inscripcions respecte a l’edició del 2022.

Així, un total de 1.479 curtmetratges s’han presentat a la secció competitiva oficial del festival, que inclou treballs de menys de 30 minuts dels gèneres de ficció, documental i animació, que s’hagin produït a partir de l’1 de gener de 2023 i que no s’hagin estrenat comercialment.

Els curts inscrits procedeixen de 56 països d’arreu dels cinc continents. Espanya encapçala el rànquing amb 957 candidatures, seguit de França —amb 109—, Brasil i Taiwan —amb 51— i Argentina —amb 50—. També se n’han rebut d’altres indrets com Cuba, Veneçuela, Hondures, Uzbekistan, Filipines, Tunísia o Nova Zelanda.

El Festival de Curtmetratges de Vila-seca col·labora amb la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas com a Certamen Col·laborador en la Preselecció de Curtmetratges en les categories de Ficció i Animació per als premis Goya. A més, els films presentats a la competició també optaran al premi de millor curtmetratge de ficció, al millor curtmetratge d’animació i al millor curtmetratge documental, així com al premi del Jurat Jove al millor curtmetratge, al premi del Públic Jove al millor curtmetratge i al premi del Públic al millor curtmetratge.

Durant la gala, també es lliurarà el premi honorífic a la trajectòria professional— en la darrera edició, el va rebre l’actor i dramaturg basc Ramón Barea. El mateix 2023, es van repartir 7.500 euros entre les vuit categories premiades. Van destacar peces com Tonser del danès Mads Koudal, París 70 de Dani Feixas o To bird or not to bird, de Martín Romero.

Els premis seran atorgats per un jurat designat per l’organització i format per representants de l’àmbit de la cultura i els mitjans audiovisuals. El premi del públic serà decidir per les persones assistents al festival i el premi Jurat jove anirà a càrrec de l’alumnat d’últim curs d’estudis audiovisuals, nous realitzadors i alumnes d’interpretació.

