Neixen sis pollets de corriol camanegre, una espècie protegida i amenaçada, a la platja de Tamarit

Sis pollets de corriol camanegre, una espècie protegida i amenaçada, han nascut a la platja de Tamarit, a Tarragona. Aquests han estat els supervivents del total de cinc nius, amb tres ous cadascun, que s'han comptabilitzat des de finals d'abril.

El conseller de Medi Ambient Guillermo García de Castro ha explicat que: «Aquest èxit és fruit de la millora de l’habitat dels corriols camanegra i la coordinació entre l’Ajuntament, el cos d’agents rurals, la Generalitat de Catalunya, el Servei de Costes del Ministerio de Transición Ecológica i l’entitat Mediambiental La Sínia que és qui té la custòdia de la plana del Vinyet» i ha destacat que «entre tots aconseguim un objectiu difícil: afavorir la biodiversitat mantenint l’ús que les persones fem de la platja».

Hèctor Hernàndez, coordinador de l’Associació Mediambiental la Sínia, ha explicat que les accions que es duen a terme per poder assegurar un hàbitat segur per la posta del corriol camanegra: «entre els mesos de març i juliol, s’instal·la un abalisament de suport entre l’abalisament fix i el mar i s’habilita una basseta de suport a la zona, perquè el corriol no s’hagi de desplaçar al mar a beure i així estigui més protegit».

Un altre aspecte clau és la coordinació amb el departament de Neteja de l’Ajuntament que no recull la brossa amb vehicle a la zona per no pertorbar l’habitat del corriol. Finalment, Hernàndez també ha explicat que durant la temporada de nidificació «es fa un seguiment quasi diari a l’espai, juntament amb un grup de voluntariat de suport, i s’aprofita per informar i conscienciar als usuaris de la platja».

El corriol camanegra

És un ocell de mida petita, fa 15-17 cm d’alçada i 42-45 cm d’envergadura. Té el bec curt i negrós, i les potes grisenques. Es tracta d’una espècie amenaçada, que té la consideració de vulnerable.

Es reprodueix entre els mesos d’abril i d’agost, i els nius pateixen molta depredació. Nia en solitari o en grups dispersos. Construeixen els nius a la sorra, prop de l’aigua, però suficientment allunyats del límit de la marea alta, sempre en llocs oberts o amb vegetació escassa.

El niu el fan directament sobre la sorra sense recobriment o recobert amb fragments de closques, algues o còdols. Solen pondre 3 ous de color bru molt clar amb taques de color més fosc. Ambdós progenitors incuben els ous de 24 a 27 dies.

Quan neixen els pollets, els adults els alimenten durant aproximadament un mes, encara que aquests són molt actius des del principi i són capaços de desplaçar-se per alimentar-se per si mateixos.

