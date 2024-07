Cambrils executarà el final de l'avinguda Baix Camp i crearà una nova àrea de jocs al Pinaret

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Cambrils disposarà d’un total de 3 milions d’euros per a inversions aquest 2024. Aquest important increment ve donat per la incorporació d’1,2 milions procedents del romanent de 2023.

El regidor d’Hisenda Aleix Rom ha explicat que aquest increment es dirigirà a 3 objectius principals: ampliar les inversions al carrer; a mantenir els edificis municipals en bon estat i amb equipament moderns; i a dotar el cos de la Policia Local de les eines necessàries per portar a terme les seves funcions en les millors condicions.

D'entre les actuacions més destacades hi ha la d'executar el tram final de l’avinguda Baix Camp; la creació d'una nova àrea de jocs al Parc del Pinaret o la instal·lació d’un parc infantil inclusiu a l’alçada de la Torre de l’Esquirol.

Pel que fa al manteniment dels edificis es contempla la reparació de la coberta de la Biblioteca i millores dels espais interiors o l'arranjament de cobertes als centres educatius, entre d'altres.

També s'instal·laran càmeres de seguretat als accessos a les illes de vianants en comptes de pilones, que s’espatllen amb regularitat. També es col·locarà nova senyalització vertical i material auxiliar, algunes per ser material obsolet i d’altres per noves necessitats. I es dotarà de tauletes als agents i altre material informàtic per tal de redactar les actes de forma telemàtica.

Aquests inversions se sumen a les ja previstes en el Pressupost inicial i a les afegides en altres modificacions de crèdit.

