El Parc del Pescador de Cambrils es prepara per acollir la sisena edició del Pròleg

Cambrils acollirà el festival Pròleg el proper 23 d’agost que se celebrarà al Parc del Pescador. Es tracta d'un Festival cultural, musical i artístic amb accés lliure.

L’horari de les activitats començarà de les 17:30 h i acaba a les 03 h de la matinada. El format característic del Pròleg es el de celebrar espectacles i tallers familiars i mercat d’artistes locals per la tarda i actuacions d’artistes emergents per la nit. Hi haurà una zona de restauració amb foodtrucks per sopar i barra amb servei de begudes

Entre els artistes que hi participaran Adala, Meli Perea, Orquestrina Trama i Sound System. La companyia Teatre Nu oferirà l'espectacle Teatre Arrossegat de Catalunya i es farà un taller de botes del Circ de les Musaranyes, amb activitats diverses per jugar i interactuar amb barrils.

Entre les novetats que presenta aquesta edició hi ha una mostra de música i dansa senegalesa per part de l’Associació de Senegalesos de Cambrils; la convocatòria d’una Taula Rodona sobre cultura, música i territori. També s’ampliarà l’horari del Mercat d’Artistes i hi haurà un espai per la venda de cervesa artesana.

Et pot interessar