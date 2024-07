Parc Central recrea el passat paleocristià amb un holograma, un 'mapping' i realitat virtual

El centre comercial Parc Central ha posat en marxa Tarraco Experience, una innovadora iniciativa cultural i turística a les restes arqueològiques del Conjunt Paleocristià del Francolí, ubicades al pàrquing subterrani de l'edifici i descobertes el 1994.

Des d'aquest dimarts i fins al 23 de setembre, els visitants podran gaudir d'un recorregut immersiu únic a un centre comercial. Tarraco Experience connecta la rica història de la Tàrraco romana amb el present gràcies a una important inversió, que en els darrers anys ha dut a terme el centre comercial, per a la museïtzació i dinamització d'aquestes restes arqueològiques que formen part de Tarragona, ciutat Patrimoni Mundial de la Humanitat.

L'experiència permet als visitants, mitjançant l'ús de tecnologia avançada, submergir-se a la història del que va ser la casa suburbana i la basílica funerària; construccions datades entre els segles I aC i V dC. Per a aquesta activitat s'han habilitat diversos espais; el més reconegut, el de les restes arqueològiques del Conjunt Paleocristià del Francolí, on a través d’un holograma, un personatge de l'època donarà la benvinguda als assistents i els explicarà el recorregut.

Tot seguit, a l'àrea on s'ubicaven els banys de la casa suburbana, un espectacle de mapping donarà vida a aquest indret, ressaltant el mosaic original del segle IV dC que forma part de l'estada. Amb això, es vol

aportar als visitants una perspectiva artística de la història. Així mateix, amb l'objectiu d'oferir una experiència completa, els participants es podran divertir amb un joc de realitat virtual que els permetrà fer un viatge a la història.

La iniciativa Tarraco Experience s'estén més enllà de les restes arqueològiques i també arriba a diferents ubicacions del centre comercial. A través de l'escàner amb telèfon mòbil d'uns codis QR que els clients de Parc Central trobaran als passadissos del centre comercial, podran experimentar la realitat augmentada i descobrir diversos aspectes de la vida de l’antiga Tàrraco romana: l'estructura d'una casa, una taula de menjar tradicional, vestimentes, elements escultòrics, entre d'altres.

El gerent de Parc Central, Francisco Lambea, ha manifestat el seu entusiasme per la iniciativa i ha subratllat que és una proposta diferenciadora i única en un centre comercial. «Estem orgullosos de ser el primer i únic centre comercial a recuperar, conservar i dinamitzar un prestigiós espai de restes arqueològiques i obrir-lo al públic. Aquesta experiència immersiva no sols enriqueix l'oferta cultural i turística de la ciutat, sinó que també posa en valor el Patrimoni arqueològic de Tarragona».

Accés lliure i gratuït

L'experiència de Tarraco Experience es pot gaudir lliurement, sense necessitat de fer una reserva, tot i ser recomanable fer-la per a grups grans per tal d'assegurar una experiència satisfactòria. Les introduccions a les restes arqueològiques del Conjunt Paleocristià del Francolí s'inicien en intervals de 5 a 7 minuts, cosa que permet als visitants poder incorporar- se ràpidament. Cada passi té una durada de 20-25 minuts i el recorregut està guiat per senyalització personalitzada a cada moment.

Et pot interessar